8 октября в Киеве пройдет V Международный форум Kyiv Smart City Forum 2020. Хедлайнером мероприятия станет американская предпринимательница, инвестор, основательница и генеральный директор Zuckerberg Media Рэнди Цукерберг.

Cестра основателя Facebook Марка Цукерберга впервые выступит на украинском форуме. Стартаперы и талантливые разработчики смогут вдохновиться опытом бизнес-вумен, которая будет освещать тему актуальности инноваций и методов их внедрения в современных реалиях, рассказывает Kyiv Smart City.

Не пропустите: Награды за инновационные технологии CW 2020: объявлены победители

Что нужно знать о Рэнди Цукерберг?

Прежде чем основать собственную компанию, Рэнди Цукерберг создала Facebook Live – инструмент для прямых эфиров в Facebook, который используют более миллиарда людей во всем мире. Именно за этот проект она была номинирована на премию "Эмми" в номинации "освещение новостей в режиме реального времени". Она написала четыре книги, две из которых стали бестселлерами, а по одной из них – DOT Complicated – сняли телесериал. Zuckerberg Media под ее руководством сотрудничает с такими компаниями-гигантами как The Clinton Global Initiative, Cirque du Soleil, Conde Nast, The United Nations, Bravo и др. Признана одним из ведущих экспертов мира по технологиям и новым бизнес-трендам.

Рэнди Цукерберг / gettyimages

О чем расскажет предпринимательница?

Какие инновации внедрить, чтобы сделать бизнес успешным

Какие стратегии выбирают компании в США, чтобы добиться успеха в новых реалиях

Развитие креативной экономики, новые тенденции в контексте актуальных вызовов

Цифровая трансформация бизнеса в современных реалиях

Диджитализация и внедрение инноваций особенно актуальны в условиях пандемии COVID-19. Специалисты считают, что посткарантинний период повлияет на скорость развития новых технологий еще сильнее.

Эксперты во всем мире убеждены в одном: сегодня мы стоим на пороге "золотых времен" для инновационных разработчиков и стартаперов, которые готовы предложить новые продукты и услуги, руководствуясь потребностями и интересами современного человека.

Сегодня практически каждый бизнес вынужден менять подход к управлению и внедрять инновационные процессы, что направлены на диджитал-апгрейд. Предприниматели, производители и руководители самых разных сфер деятельности выбирают цифровые модели вместо классических.

Kyiv Smart City Forum / Facebook

​Интересно: ИТ-специалисты в энергетике Украины: кто они и чем занимаются?

Более того, на форуме выступят спикеры из самых высокотехнологичных стран мира: Англии, Германии, Нидерландов, Испании, Сингапура и США. Мировые эксперты расскажут как прокачать существующие навыки, повысить производительность труда и узнать новые мировые тренды. Они представят реальные кейсы и рекомендации по технологиям, которые помогают бизнесу адаптироваться в необычных ситуациях, пишет Интерфакс.

Партнеры

Титульный партнер – Visa

Инновационный партнер – Vodafone

Технологический партнер – ELKO / Lenovo

Другие: Cisco, ERC, IT Integrator, HPE, Asbis, Logitech, Caparol Украина, FDI, Ideas First.