На Kyiv Smart City Forum выступит сестра основателя Facebook Рэнди Цукерберг: детали
8 октября в Киеве пройдет V Международный форум Kyiv Smart City Forum 2020. Хедлайнером мероприятия станет американская предпринимательница, инвестор, основательница и генеральный директор Zuckerberg Media Рэнди Цукерберг.
Cестра основателя Facebook Марка Цукерберга впервые выступит на украинском форуме. Стартаперы и талантливые разработчики смогут вдохновиться опытом бизнес-вумен, которая будет освещать тему актуальности инноваций и методов их внедрения в современных реалиях, рассказывает Kyiv Smart City.
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Что нужно знать о Рэнди Цукерберг?
- Прежде чем основать собственную компанию, Рэнди Цукерберг создала Facebook Live – инструмент для прямых эфиров в Facebook, который используют более миллиарда людей во всем мире. Именно за этот проект она была номинирована на премию "Эмми" в номинации "освещение новостей в режиме реального времени".
- Она написала четыре книги, две из которых стали бестселлерами, а по одной из них – DOT Complicated – сняли телесериал.
- Zuckerberg Media под ее руководством сотрудничает с такими компаниями-гигантами как The Clinton Global Initiative, Cirque du Soleil, Conde Nast, The United Nations, Bravo и др.
- Признана одним из ведущих экспертов мира по технологиям и новым бизнес-трендам.
Рэнди Цукерберг / gettyimages
О чем расскажет предпринимательница?
- Какие инновации внедрить, чтобы сделать бизнес успешным
- Какие стратегии выбирают компании в США, чтобы добиться успеха в новых реалиях
- Развитие креативной экономики, новые тенденции в контексте актуальных вызовов
Цифровая трансформация бизнеса в современных реалиях
Диджитализация и внедрение инноваций особенно актуальны в условиях пандемии COVID-19. Специалисты считают, что посткарантинний период повлияет на скорость развития новых технологий еще сильнее.
Эксперты во всем мире убеждены в одном: сегодня мы стоим на пороге "золотых времен" для инновационных разработчиков и стартаперов, которые готовы предложить новые продукты и услуги, руководствуясь потребностями и интересами современного человека.
Kyiv Smart City Forum / Facebook
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Титульный партнер – Visa
Инновационный партнер – Vodafone
Технологический партнер – ELKO / Lenovo
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