8 жовтня в Києві пройде V Міжнародний форум Kyiv Smart City Forum 2020. Хедлайнером заходу стане американська підприємниця, інвесторка, засновниця і генеральна директорка Zuckerberg Media Ренді Цукерберг.

Cестра засновника Facebook Марка Цукерберга вперше виступить на українському форумі. Стартапери і талановиті розробники матимуть змогу надихнутися досвідом бізнес-вумен, яка висвітлюватиме тему актуальності інновацій і методів їх впровадження в сучасних реаліях, розповідає Kyiv Smart City.

Не пропустіть: Нагороди за інноваційні технології CW 2020: оголошені переможці

Що потрібно знати про Ренді Цукерберг?

Перш ніж заснувати власну компанію, Ренді Цукерберг створила Facebook Live – інструмент для прямих ефірів у Facebook, який використовують понад мільярд людей у всьому світі. Саме за цей проєкт вона була номінована на премію "Еммі" в номінації "висвітлення новин в режимі реального часу". Вона написала чотири книги, дві з яких стали бестселерами, а за однією з них – DOT Complicated – зняли телесеріал. Zuckerberg Media під її керівництвом співпрацює з такими компаніями-гігантами як The Clinton Global Initiative, Cirque du Soleil, Conde Nast, The United Nations, Bravo та ін. Визнана одним з провідних експертів світу з технологій та нових бізнес-трендів.

Ренді Цукерберг / gettyimages

Про що розповість підприємиця?

Які інновації впровадити, щоб зробити бізнес успішним

Які стратегії вибирають компанії в США, щоб домогтися успіху в нових реаліях

Розвиток креативної економіки, нові тенденції в контексті актуальних викликів

Цифрова трансформація бізнесу в сучасних реаліях

Діджіталізація і впровадження інновацій особливо актуальні в умовах пандемії COVID-19. Фахівці вважають, що посткарантинний період вплине на швидкість розвитку нових технологій ще сильніше.

Експерти в усьому світі переконані в одному: сьогодні ми стоїмо на порозі "золотих часів" для інноваційних розробників і стартаперів, які готові запропонувати нові продукти і послуги, керуючись потребами та інтересами сучасної людини.

Сьогодні практично кожен бізнес змушений змінювати підхід до управління і впроваджувати інноваційні процеси, що спрямовані на діджитал-апгрейд. Підприємці, виробники і керівники найрізноманітніших сфер діяльності обирають цифрові моделі замість класичних.

Kyiv Smart City Forum / Facebook

Цікаво: IТ-спеціалісти в енергетиці України: хто вони і чим займаються?

Більше того, на форумі виступлять спікери з найбільш високотехнологічних країн світу: Англії, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Сінгапуру і США. Світові експерти розповідатимуть як прокачати існуючі навички, підвищити продуктивність праці і дізнатися про нові світові тренди. Вони представлять реальні кейси та рекомендації за технологіями, які допомагають бізнесу адаптуватися у незвичайних ситуаціях, пише Інтерфакс.

Партнери

Титульний партнер – Visa

Інноваційний партнер – Vodafone

Технологічний партнер – ELKO / Lenovo

Інші: Cisco, ERC, IT Integrator, HPE, Asbis, Logitech, Caparol Україна, FDI, Ideas First.