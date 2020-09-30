На Kyiv Smart City Forum виступить сестра засновника Facebook Ренді Цукерберг: деталі
8 жовтня в Києві пройде V Міжнародний форум Kyiv Smart City Forum 2020. Хедлайнером заходу стане американська підприємниця, інвесторка, засновниця і генеральна директорка Zuckerberg Media Ренді Цукерберг.
Cестра засновника Facebook Марка Цукерберга вперше виступить на українському форумі. Стартапери і талановиті розробники матимуть змогу надихнутися досвідом бізнес-вумен, яка висвітлюватиме тему актуальності інновацій і методів їх впровадження в сучасних реаліях, розповідає Kyiv Smart City.
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Що потрібно знати про Ренді Цукерберг?
- Перш ніж заснувати власну компанію, Ренді Цукерберг створила Facebook Live – інструмент для прямих ефірів у Facebook, який використовують понад мільярд людей у всьому світі. Саме за цей проєкт вона була номінована на премію "Еммі" в номінації "висвітлення новин в режимі реального часу".
- Вона написала чотири книги, дві з яких стали бестселерами, а за однією з них – DOT Complicated – зняли телесеріал.
- Zuckerberg Media під її керівництвом співпрацює з такими компаніями-гігантами як The Clinton Global Initiative, Cirque du Soleil, Conde Nast, The United Nations, Bravo та ін.
- Визнана одним з провідних експертів світу з технологій та нових бізнес-трендів.
Ренді Цукерберг / gettyimages
Про що розповість підприємиця?
- Які інновації впровадити, щоб зробити бізнес успішним
- Які стратегії вибирають компанії в США, щоб домогтися успіху в нових реаліях
- Розвиток креативної економіки, нові тенденції в контексті актуальних викликів
Цифрова трансформація бізнесу в сучасних реаліях
Діджіталізація і впровадження інновацій особливо актуальні в умовах пандемії COVID-19. Фахівці вважають, що посткарантинний період вплине на швидкість розвитку нових технологій ще сильніше.
Експерти в усьому світі переконані в одному: сьогодні ми стоїмо на порозі "золотих часів" для інноваційних розробників і стартаперів, які готові запропонувати нові продукти і послуги, керуючись потребами та інтересами сучасної людини.
Kyiv Smart City Forum / Facebook
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Партнери
Титульний партнер – Visa
Інноваційний партнер – Vodafone
Технологічний партнер – ELKO / Lenovo
Інші: Cisco, ERC, IT Integrator, HPE, Asbis, Logitech, Caparol Україна, FDI, Ideas First.