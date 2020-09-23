Чтобы отметить влияние инноваций, технологий и интеллектуальное лидерство, компания CW (Cambridge Wireless) пригласила свое всемирно известное технологическое сообщество номинировать выдающиеся компании и людей в их экосистеме на первую премию CW Technology and Innovation Awards.

Объявление победителей 2020 года совпало с флагманским событием CW – виртуальной конференцией CW International Conference, открывающей Edge Week, которая охватывает три дня погружения в изучение Edge Computing, с его партнерами 5G, AI и IoT, как преобразующей технологии, помогающей организациям преодолевать ограничения традиционной сетевой архитектуры, рассказывает Cambridge Wireless.

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Победителями конкурса CW 2020 стали:

Победитель конкурса "Лучший подключенный продукт", спонсируемого ghd

Redtail Telematics

Redtail Telematics / tu-auto

Redtail Telematics поставила более 6 миллионов устройств, обрабатывающих более тридцати миллиардов миль данных для страховщиков, менеджеров автопарков, производителей и потребителей по всему миру. Они уникальны тем, что имеют контроль над каждым аспектом телематической цепочки поставок, начиная с проектирования и производства аппаратного обеспечения и заканчивая поставкой приложений и услуг, которые превращают собранные данные в полезную информацию для клиентов. Это дает невероятную гибкость в поставке индивидуальных решений.

Победитель конкурса "Самое инновационное начало года", спонсором которого является компания Appleyard Lees

Connected Kerb

Connected Kerb / drivingelectric

Компания "Connected Kerb Ltd" предоставляет платформу "умных городов", которая интегрирует как электропитание, так и данные на борту для поддержки электрических и автономных транспортных средств, а также применение передовых технологий IoT. Их платформа является инновационной для расширения возможностей улучшения пригодных улиц для жизни, минимизации воздействия на окружающую среду и усиления перехода к электрическим транспортным средствам для всех людей. В начале этого года за свою работу они получили награду SEAL (Sustainability, Environmental Achievement & Leadership).

Победитель премии "Самое большое влияние на разнообразие и вовлеченность в технологии", спонсируемой PwC

Coders of Colour

Coders of Colour / Coders of Colour

Coders of Colour – это организация, нацеленная на "расширение прав и возможностей и предоставление возможности недостаточно представленым молодым людям с разным цветом кожи делать карьеру в области технологий, предоставляя им безопасное пространство для обучения, исследований и роста".

Мы делаем это, в первую очередь, путем проведения бесплатных семинаров по кодированию для молодых людей. В компании "Coders of Colour" мы используем очень "практический" подход к оказанию поддержки. Мы считаем, что все наши слушатели должны покидать каждое из наших мероприятий с возможностью делать что-то новое. Мы также готовы помочь им, если потребуется дальнейшая поддержка, – отмечают представители компании Coders of Colour.

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Победитель премии "Самые эффективные технологии для общества", спонсируемой Intelsat

Модель AMN "Сеть как услуга" (NaaS)

Rare view of the inside of an AMN 2.75G BTS . This unique BTS can't be purchased and is available only in AMN networks, incorporating bespoke AMN-designed components, optimised to deliver the maximum theoretical (UE-limited) coverage with minimised power consumption pic.twitter.com/awqCLVefAn — AMN (@AfricaMobNet) June 13, 2019

AMN создает, владеет, эксплуатирует и обслуживает инфраструктуру мобильной связи, предоставляя услуги крупнейшим операторам мобильной связи (MNO) в Африке. Модель "Сеть как услуга" (Network-as-a-Service, NaaS), разработанная AMN, позволяет африканским операторам 1-го уровня расширить зону покрытия сети вглубь сельских районов. AMN использует передовые технологии, позволяющие экономически и устойчиво предоставлять услуги небольшим сообществам, чем когда-либо прежде. AMN обеспечивает связь 2G, 3G и 4G для передачи голоса и данных в городах и селах, которые ранее не были связаны между собой.

Победитель премии за лучшее применение передовых технологий, спонсируемой Qualcomm

Taubyte

Edge computing can become ‘Smart Computing’ with automation https://t.co/zWxi8G2Mk6 via @Edge_IR — Taubyte (@Taubyte_edge) September 19, 2020

Компания Taubyte решает проблему масштабируемости программного обеспечения на границе с помощью полностью автоматизированной вычислительной платформы (NoOps), которую называют "Умные вычисления". Это позволяет использовать истинный потенциал глобальной вычислительной инфраструктуры. Taubyte является поставщиком интеллектуальных вычислений с уникальным инновационным поворотом, который устраняет сложность разработки, развертывания и маршрутизации программного обеспечения, позволяя IoT разработчикам сосредоточиться на особенностях продукта, таким образом, сокращая как расходы, так и время вывода на рынок.

Лауреат премии "Выдающаяся женщина-инженер года", спонсируемой Английским университетом

Юэ Ван (Yue Wang), старший менеджер по технологиям, Сетевой ИИ, Samsung Electronics

#5G core network moving to a public cloud! https://t.co/lEHOVSchqn — Yue Wang (@YueWUK) September 11, 2020

Юэ – исследователь и лидер сети AI. Создала команду для выполнения проектов, является воплощением превосходного инженера и служит примером для подражания для женщин (и мужчин), стремящихся сделать карьеру в области исследований и разработок в сфере коммуникаций.