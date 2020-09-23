Награды за инновационные технологии CW 2020: объявлены победители
Чтобы отметить влияние инноваций, технологий и интеллектуальное лидерство, компания CW (Cambridge Wireless) пригласила свое всемирно известное технологическое сообщество номинировать выдающиеся компании и людей в их экосистеме на первую премию CW Technology and Innovation Awards.
Объявление победителей 2020 года совпало с флагманским событием CW – виртуальной конференцией CW International Conference, открывающей Edge Week, которая охватывает три дня погружения в изучение Edge Computing, с его партнерами 5G, AI и IoT, как преобразующей технологии, помогающей организациям преодолевать ограничения традиционной сетевой архитектуры, рассказывает Cambridge Wireless.
Важно: 18-метрового робота тестируют в Японии: красноречивое видео
Победителями конкурса CW 2020 стали:
Победитель конкурса "Лучший подключенный продукт", спонсируемого ghd
Redtail Telematics
Redtail Telematics / tu-auto
Redtail Telematics поставила более 6 миллионов устройств, обрабатывающих более тридцати миллиардов миль данных для страховщиков, менеджеров автопарков, производителей и потребителей по всему миру. Они уникальны тем, что имеют контроль над каждым аспектом телематической цепочки поставок, начиная с проектирования и производства аппаратного обеспечения и заканчивая поставкой приложений и услуг, которые превращают собранные данные в полезную информацию для клиентов. Это дает невероятную гибкость в поставке индивидуальных решений.
Победитель конкурса "Самое инновационное начало года", спонсором которого является компания Appleyard Lees
Connected Kerb
Connected Kerb / drivingelectric
Компания "Connected Kerb Ltd" предоставляет платформу "умных городов", которая интегрирует как электропитание, так и данные на борту для поддержки электрических и автономных транспортных средств, а также применение передовых технологий IoT. Их платформа является инновационной для расширения возможностей улучшения пригодных улиц для жизни, минимизации воздействия на окружающую среду и усиления перехода к электрическим транспортным средствам для всех людей. В начале этого года за свою работу они получили награду SEAL (Sustainability, Environmental Achievement & Leadership).
Победитель премии "Самое большое влияние на разнообразие и вовлеченность в технологии", спонсируемой PwC
Coders of Colour
Coders of Colour / Coders of Colour
Coders of Colour – это организация, нацеленная на "расширение прав и возможностей и предоставление возможности недостаточно представленым молодым людям с разным цветом кожи делать карьеру в области технологий, предоставляя им безопасное пространство для обучения, исследований и роста".
Мы делаем это, в первую очередь, путем проведения бесплатных семинаров по кодированию для молодых людей. В компании "Coders of Colour" мы используем очень "практический" подход к оказанию поддержки. Мы считаем, что все наши слушатели должны покидать каждое из наших мероприятий с возможностью делать что-то новое. Мы также готовы помочь им, если потребуется дальнейшая поддержка, – отмечают представители компании Coders of Colour.
Интересно: Впервые в Украине: ДТЭК устанавливает самую мощную промышленную систему накопления энергии
Победитель премии "Самые эффективные технологии для общества", спонсируемой Intelsat
Модель AMN "Сеть как услуга" (NaaS)
AMN создает, владеет, эксплуатирует и обслуживает инфраструктуру мобильной связи, предоставляя услуги крупнейшим операторам мобильной связи (MNO) в Африке. Модель "Сеть как услуга" (Network-as-a-Service, NaaS), разработанная AMN, позволяет африканским операторам 1-го уровня расширить зону покрытия сети вглубь сельских районов. AMN использует передовые технологии, позволяющие экономически и устойчиво предоставлять услуги небольшим сообществам, чем когда-либо прежде. AMN обеспечивает связь 2G, 3G и 4G для передачи голоса и данных в городах и селах, которые ранее не были связаны между собой.
Победитель премии за лучшее применение передовых технологий, спонсируемой Qualcomm
Taubyte
Компания Taubyte решает проблему масштабируемости программного обеспечения на границе с помощью полностью автоматизированной вычислительной платформы (NoOps), которую называют "Умные вычисления". Это позволяет использовать истинный потенциал глобальной вычислительной инфраструктуры. Taubyte является поставщиком интеллектуальных вычислений с уникальным инновационным поворотом, который устраняет сложность разработки, развертывания и маршрутизации программного обеспечения, позволяя IoT разработчикам сосредоточиться на особенностях продукта, таким образом, сокращая как расходы, так и время вывода на рынок.
Лауреат премии "Выдающаяся женщина-инженер года", спонсируемой Английским университетом
Юэ Ван (Yue Wang), старший менеджер по технологиям, Сетевой ИИ, Samsung Electronics
Юэ – исследователь и лидер сети AI. Создала команду для выполнения проектов, является воплощением превосходного инженера и служит примером для подражания для женщин (и мужчин), стремящихся сделать карьеру в области исследований и разработок в сфере коммуникаций.