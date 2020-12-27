Внедрение украиноязычных аудиогидов происходит в рамках проекта "Культурная дипломатия". Главная цель – популяризировать украинский язык, чтобы он звучал в выдающихся туристических локациях мира. Аудиогид в Колизее – девятый за год, сообщают в пресс-службе Офиса президента Украины.

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Впервые идея внедрения украиноязычных аудиогидов появилась у меня в Берлине во время автобусной экскурсии по городу. На самом деле, это было впервые, когда в списке возможных языков я увидела украинский,

– рассказала Елена Зеленская.

Кто озвучил аудиогид?

Украинский аудиогид озвучил актер дубляжа Юрий Сосков. "Рад присоединиться к этому, по моему мнению, нужному проекту. Очень хорошо, что наша страна начала заниматься вопросом родного языка в музеях мира", – сказал Юрий Сосков.

Где еще запустят украинские аудиогиды?

Добавляют, что в 2021 году украиноязычные аудиогиды появятся в:

лондонском Тауэре,

Версальском дворце,

Национальном природоведческом музее в Берлине,

музейном комплексе Ватикана,

Мемориальном комплексе истории Холокоста – Яд Вашеми,

Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.

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