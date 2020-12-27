В римском Колизее запустили аудиогид на украинском: где еще реализуют проект
Величественный Колизей (Италия, Рим) отныне будет звучать по-украински. Туристы смогут посетить легендарную достопримечательность архитектуры и прослушать экскурсию на украинском.
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