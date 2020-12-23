Специалисты подсчитали, что для освещения главной елки Литвы с 28 ноября по 7 января понадобится 12 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Для ее производства используют более 21 тонны кофейной гущи, которую собирали в течение года в бизнес-центрах Вильнюса, пишет Made in Vilnius.

Интересно: В стиле LOFT: закарпатская семья создала экологическую елку – фото

Чем особенна елка?

Новогодняя елка-трансформер представляет собой необычную инсталляцию, высота которой достигает 24 метров. Она собрана из металлических частей, в которые уложено шесть тысяч веток. Внутри сооружения установлена ​​живая елка. Современная конструкция украшена четырьмя

Главная елка Литвы, Вильнюс, Кафедральная площадь / Фото madeinvilnius