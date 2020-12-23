В Литве установили экологическую елку: она светится благодаря утилизирована кофейной гуще – фото
В Вильнюсе на Кафедральной площади установили главную елку, которая светится благодаря переработанной кофейной гуще. Отмечается, что для освещения символического новогоднего дерева нужно почти четыре тысячи киловатт-часов электроэнергии. Интересно, что это почти семь тонн кофейной гущи.
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