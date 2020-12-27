У римському Колізеї запустили аудіогід українською: де ще реалізують проєкт
Величний Колізей (Італія, Рим) відтепер звучатиме українською. Туристи зможуть відвідати легендарну пам'ятку архітектури та прослухати екскурсію українською.
Хто озвучив аудіогід?
Український аудіогід озвучив актор дубляжу Юрій Сосков. "Радий долучитися до цього, на мою думку, потрібного проєкту. Дуже добре, що наша країна почала опікуватися питанням рідної мови у музеях світу", – сказав Юрій Сосков.
Де ще запустять українські аудіогіди?
Додають, що у 2021 році україномовні аудіогіди з'являться у:
- лондонському Тауері,
- Версальському палаці,
- Національному природознавчому музеї в Берліні,
- музейному комплексі Ватикану,
- Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі,
- Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.
Не пропустіть: У Литві встановили екологічну ялинку: вона світиться завдяки утилізованій кавовій гущі – фото
Поділитися новиною
Вибір редакції
-
Innovation DTEK збиратиме інноваційні рішення серед студентів: підписано меморандум з МОН7 грудня 2020 , 16:06
-
Для виживання людства: Ілон Маск допустив об'єднання Tesla, SpaceX та інших компаній26 грудня 2020 , 20:48
-
В Україні розробили дві надпотужні великокаліберні гвинтівки: відео21 грудня 2020 , 15:28