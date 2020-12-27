Вперше ідея впровадження україномовних аудіогідів з'явилася в мене у Берліні під час автобусної екскурсії містом. Насправді, це було вперше, коли в переліку можливих мов я побачила українську,

– розповіла Олена Зеленська.

Хто озвучив аудіогід?

Український аудіогід озвучив актор дубляжу Юрій Сосков. "Радий долучитися до цього, на мою думку, потрібного проєкту. Дуже добре, що наша країна почала опікуватися питанням рідної мови у музеях світу", – сказав Юрій Сосков.

Де ще запустять українські аудіогіди?

Додають, що у 2021 році україномовні аудіогіди з'являться у:

лондонському Тауері,

Версальському палаці,

Національному природознавчому музеї в Берліні,

музейному комплексі Ватикану,

Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі,

Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.

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