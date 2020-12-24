На Андреевском спуске в Киеве хотят обустроить новый арт-сквер – на пересечении с улицей Боричев Ток. Его назовут в честь оперного певца Василия Слипака, который погиб, защищая Украину.

Предварительно открытие запланировано на 29 июня 2021, в пятую годовщину гибели героя, об этом сообщает издание БЖ.

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Как будет выглядеть сквер

Он будет иметь 2 входа и выхода, небольшую сцену, а также амфитеатр. Наличие свободного пространства позволит проводить там различные мероприятия.

За амфитеатром построят звукоизоляционную стену, а над ним будет накрытия. Также установят солнечные панели и обеспечат проезд для пожарных машин.



Будущий арт-сквер имени Василия Слипака / Фото проекта "Украинская история в камне"

Возле сцены обустроят скульптурную композицию Василия Слипака, выполненную из бронзы и светлого гранита. Сбор денег на ее реализацию начнут в ближайшее время.

Над скульптурой работали Виктор и Богдан Рябов. К слову, ее воссоздадут в полный рост певца – примерно 190 сантиметров.



В сквере обустроят скульптуру Слипака / Фото проекта "Украинская история в камне"

Что известно о Василии Слипаке

Он был одним из лучших баритонов мира. Когда началась русско-украинская война, поехал добровольцем на Донбасс. Участвовал в боях возле Донецкого аэропорта и Авдеевки.

Погиб летом 2016 от снайперской пули вблизи Луганского. На фронте был известен под позывным "Миф" – сокращенно от Мефистофеля, персонажа любимой оперы "Фауст", роль которого он неоднократно выполнял.