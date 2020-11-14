Генеральный директор и президент PayPal Даниэль Шульман заявил, что опрос на саммите исполнительного совета CNBC Workforce установил: две трети сотрудников начального уровня и колл-центра живут от зарплаты до зарплаты. Компания начала внедрение ряда мероприятий для изменения данной тенденции.

Так, компания снизила расходы на здравоохранение и создала возможности для того, чтобы больше работников получали собственный капитал в компании, способствуя долгосрочной экономии. С точки зрения руководителя, забота о работниках значит больший успех компании, пишет CNBC.

Актуально: Выгорание усиливает стресс на работе и создает замкнутый круг: исследование

Руководители PayPal были поражены, когда узнали, что некоторые работники компании являются финансово незащищенными. После уплаты налогов и основных расходов на жизнь сотрудников остается примерно от 4 до 6 процентов располагаемого дохода.

Это было настоящим звонком для нас. Наша миссия как компании заключается в демократизации финансовых услуг – управление денежными ресурсами и их перемещение должны быть правом всех граждан, а не только привилегией для богатых, – поделился Шульман на Виртуальном саммите исполнительного совета CNBC.

Какие меры внедрили?

Вопреки рыночной оплате труда (а в некоторых случаях и выше рыночной), сотрудники все равно находились "в одном шаге от кризиса". Поэтому компания внедряет ряд новых инициатив: например, снижение затрат сотрудников на здравоохранение, обучение финансовой грамотности, а также обеспечение сотрудникам возможности получить акции компании и делать долгосрочные сбережения.

Это инвестиция в ваших сотрудников. Какова ее окупаемость? Она заключается в том, что вы получаете гораздо меньше истощения и прогулов, зато гораздо больше вовлеченности сотрудников и удовлетворенности клиентов.

– сказал Шульман.