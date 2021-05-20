Это пилотный проект ДТЭК для поиска оптимальных моделей работы СНЭ на различных сегментах энергетического рынка страны.

Не пропустите ДТЭК запускает первую в Украине промышленную систему накопления энергии

"Современная энергетическая отрасль должна стать движущей силой для роста экономики Украины и благосостояния каждого украинца. Запуск первой промышленной системы накопления энергии – наш вклад в будущее энергетики страны. Этим проектом ДТЭК открывает в Украине новый рынок – рынок систем накопления энергии. Именно накопители энергии являются ключом к энергетической безопасности нашей страны, а также новой точкой роста для украинской энергетики", – сказал собственник ДТЭК Ринат Ахметов.

ДТЭК и Honeywell запустили первую в Украине промышленную систему накопления энергии / Фото ДТЭК

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, внедряя новые технологии, компания трансформирует бизнес и строит новую энергетику – это вклад ДТЭК в будущее Украины как европейского государства, в декарбонизацию, восстановление национальной экономики и в обеспечение занятости в отрасли.

Этот проект стал возможен благодаря международному партнерству и сотрудничеству ДТЭК с ведущими мировыми компаниями, которые занимаются производством систем накопления энергии, – Honeywell и SunGrid. Первая промышленная система накопления энергии даст старт для вывода энергетики Украины на новый технологический уровень и приблизит синхронизацию нашей страны с европейской энергетической системой ENTSO-E, – подчеркнул М. Тимченко.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко / Фото ДТЭК

Он также отметил, что сегодня ДТЭК выступает в роли первооткрывателя на рынке систем накопления энергии в Украине. "С этим, безусловно, связана большая ответственность и большой объём работы, но мы готовы открыто делиться своей экспертизой и полученным опытом с государством, с другими участниками рынка для того, чтобы ускорить энергетическую трансформацию Украины", – сказал генеральный директор ДТЭК.

"Устойчивое развитие является ключевым направлением для Honeywell. Хранение энергии – очень важная его часть. Спрос на системы накопления энергии продолжает расти. Это позволяет достичь целей по декарбонизации и использованию возобновляемых источников энергии во всем мире. По оценкам, к 2030 году к сети будет подключено около 350 ГВт аккумуляторных батарей. Мы в Honeywell сейчас находимся в уникальном положении для решения сегодняшних вызовов в области энергоменеджмента. Мы очень гордимся тем, что работаем с ДТЭК, который фокусируется на инновациях и новых технологиях, чтобы возглавить трансформацию энергетики Украины. ДТЭК – настоящий первопроходец", – прокомментировал Эрен Эргин (Eren Ergin), генеральний директор по возобновляемой энергетике и распределенным активам Honeywell Process Solutions.

Первая литий-ионная батарея в Украине / Фото ДТЭК

Уже в ближайшее время ДТЭК проведет сертификацию системы для получения статуса поставщика услуг по обеспечению резервов мощности для системного оператора. Это будет первая литий-ионная батарея в Украине, обеспечивающая системную надёжность энергосистемы страны.

Как сообщалось, компания ДТЭК подписала контракт с американской компанией Honeywell на поставку системы накопления энергии в июле 2020 года.