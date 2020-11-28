Поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений YASNO в рамках проекта "YASNO_як_заощаджувати", приуроченного к годовщине, собрал в одном разделе на сайте советы по экономии, сказки для детей о рациональном использовании энергии и анимационные ролики с электроприборами.

С помощью проекта каждый может узнать, как уменьшить расходы на энергоресурсы в квартире, частном доме или в многоэтажке, рассказывают Инновации 24.

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YASNO уже год помогает украинским семьям уменьшать расходы на энергоресурсы – с помощью энергоэффективных продуктов и услуг, консультаций и советов. Наш подпроект "YASNO для детей" со сказками и анимацией в доступной форме рассказывает малышам о бережном отношении к природе и энергии. Такой формат клиенты восприняли очень позитивно. Теперь мы более подробно делимся конкретными советами по экономии, – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Эти универсальные советы позволяют семьям в столице сделать первые шаги к энергоэффективности и сохранить средства:

Контролируйте свои домашние расходы на энергоресурсы и подсчитайте свои годовые затраты на электроэнергию, газ, тепло.

В Личном кабинете YASNO можно просмотреть свои начисления за электроэнергию – до половины этой суммы можно сэкономить.

Установите двузонный счетчик, чтобы платить вдвое меньше за электроэнергию, потребленную с 23:00 до 07:00.

Часть энергоемких приборов можно перевести на ночное время работы – бойлер, кондиционер, обогреватель, зарядку смартфонов и ноутбуков.

Используйте умные розетки с таймером для настройки автоматического включения/выключения электроприборов в льготное время.

Замените освещение на энергоэффективные LED-лампы, которые функционируют дольше, почти не нагреваются и потребляют до 10 раз меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания.

Выбирайте бытовую технику класса энергоэффективности А и А+. Экономия от таких приборов может составлять до 30 процентов в сравнении со старыми моделями.

Не оставляйте приборы включенными розетку. Даже в режиме ожидания телевизор или компьютер потребляют энергию.

Приучайте детей к энергосбережению и обучайте их энергоэффективным привычкам, в том числе с помощью сказок.

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Справка

YASNO – поставщик электроэнергии, газа, решений по энергоэффективности и для электромобилей, который предоставляет услуги для 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Черкасской областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для уменьшения расходов клиентов на энергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.