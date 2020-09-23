Viber-бот YASNO теперь будет напоминать о передаче показаний электросчетчика
Для удобства клиентов обновленный чат-бот электропоставщика YASNO будет напоминать о передаче показаний счетчика каждый месяц 1 числа. Эта функция поможет жителям Киева, Днепропетровской и Донецкой областей всегда вовремя сообщать данные, чтобы платить только за фактически потребленную электроэнергию.
Как начать пользоваться?
Для настройки в своем смартфоне функции напоминания о передаче показаний счетчика нужно:
- установить чат-бот YASNO-online в Viber;
- в главном меню чата выбрать раздел "передать показания";
- нажать "напомнить": в начале каждого месяца клиент будет получать сообщение в Viber.
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Какие преимущества предоставляет чат-бот?
Передать показания можно по одному или нескольким лицевым счетам, например, за родных или знакомых старшего возраста, которые не пользуются онлайн-сервисами. Кроме того, через электронный помощник можно:
- быстро заплатить за свет без комиссии;
- узнать адрес ближайшего энергоофиса
- открыть новый лицевой счет;
- подобрать энергоэффективные решения, которые помогут экономить электроэнергию и средства.
Viber-бот YASNO / YASNO
Уже более 70 тысяч клиентов присоединились к чат-боту YASNO. Обновленная версия имеет привлекательный интерфейс и, как и ранее, помогает прямо со смартфона решить самые распространенные вопросы по поставке электроэнергии. Мы продолжаем совершенствовать цифровые сервисы, делать их более функциональными и удобными для клиентов, – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.
YASNO: основные факты
- Поставщик электроэнергии, решений по энергоэффективности и зарядных станций для электромобилей, который предоставляет услуги для 3,5 миллионов украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.
- YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание.
- Для уменьшения расходов клиентов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента.
- Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.