Для удобства клиентов обновленный чат-бот электропоставщика YASNO будет напоминать о передаче показаний счетчика каждый месяц 1 числа. Эта функция поможет жителям Киева, Днепропетровской и Донецкой областей всегда вовремя сообщать данные, чтобы платить только за фактически потребленную электроэнергию.

Как начать пользоваться?

Для настройки в своем смартфоне функции напоминания о передаче показаний счетчика нужно:

установить чат-бот YASNO-online в Viber;

в главном меню чата выбрать раздел "передать показания";

нажать "напомнить": в начале каждого месяца клиент будет получать сообщение в Viber.

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Какие преимущества предоставляет чат-бот?

Передать показания можно по одному или нескольким лицевым счетам, например, за родных или знакомых старшего возраста, которые не пользуются онлайн-сервисами. Кроме того, через электронный помощник можно:

быстро заплатить за свет без комиссии;

узнать адрес ближайшего энергоофиса

открыть новый лицевой счет;

подобрать энергоэффективные решения, которые помогут экономить электроэнергию и средства.

Viber-бот YASNO / YASNO

Уже более 70 тысяч клиентов присоединились к чат-боту YASNO. Обновленная версия имеет привлекательный интерфейс и, как и ранее, помогает прямо со смартфона решить самые распространенные вопросы по поставке электроэнергии. Мы продолжаем совершенствовать цифровые сервисы, делать их более функциональными и удобными для клиентов, – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

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