Постачальник електроенергії, газу та рішень з енергоефективності YASNO в рамках проєкту "YASNO_як_заощаджувати", приуроченого до своєї річниці, зібрав в одному розділі на сайті поради з економії, казки для дітей про раціональне використання енергії та анімаційні ролики з електроприладами.

За допомогою проєкту кожен може дізнатися, як зменшити витрати на енергоресурси у квартирі, приватному будинку або у багатоповерхівці, розповідають Інновації 24.

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YASNO вже рік допомагає українським родинам зменшувати витрати на енергоресурси – за допомогою енергоефективних продуктів та послуг, консультацій та порад. Наш підпроєкт "YASNO для дітей" з казками та анімацією у доступній формі розповідає малечі про дбайливе ставлення до природи та енергії. Такий формат клієнти сприйняли дуже позитивно. Тепер ми більш детально ділимося конкретними порадами з економії, – сказав директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

Ці універсальні поради дозволяють родинам у столиці зробити перші кроки до енергоефективності та зберегти кошти:

Контролюйте свої домашні витрати на енергоресурси та підрахуйте свої річні витрати на електроенергію, газ, тепло.

В Особистому кабінеті YASNO можна переглянути свої нарахування за електроенергію – до половини від цієї суми можна зекономити.

Встановіть двозонний лічильник, щоб платити удвічі менше за електроенергію, спожиту з 23:00 до 07:00.

Частину енергоємних приладів можна перевести на нічний час роботи – бойлер, кондиціонер, обігрівач, заряджання смартфонів та ноутбуків.

Використовуйте розумні розетки з таймером для налаштування автоматичного вмикання/вимикання електроприладів у пільгові години.

Замініть освітлення на енергоефективні LED-лампи, які функціонують довше, майже не нагріваються та споживають до 10 разів менше електроенергії, ніж звичайні лампи розжарювання.

Обирайте побутову техніку класу енергоефективності А та А+. Економія від таких приладів може складати до 30 відсотків у порівнянні зі старими моделями.

Не залишайте прилади ввімкненими в розетку. Навіть у режимі очікування телевізор або комп’ютер споживають енергію.

Привчайте дітей до енергоощадливості та навчайте їх енергоефективних звичок, у тому числі за допомогою казок.

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Довідка

YASNO – постачальник електроенергії, газу, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 мільйона українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Черкаській областях. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня та розвиває онлайн-обслуговування. Для зменшення витрат клієнтів на енергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.