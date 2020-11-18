Серия однодневных вебинаров "Как улучшить энергоэффективность предприятий?" началась 12 ноября. Обучение проводится в сотрудничестве с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в рамках внедрения проекта "Консультирование предприятий по энергоэффективности".

Проект выполняется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по поручению Правительства Германии. Обучают слушателей специалисты YASNO Efficiency, рассказывают Инновации 24.

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GIZ и YASNO обучают предприятия энергоэффективности / Фото YASNO

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – немецкое агентство, которое работает в 120 странах и предоставляет услуги международного сотрудничества для устойчивого развития, занимается образовательной деятельностью и способствует более устойчивому будущему. GIZ более 50 лет работает в направлениях эффективного государственного управления, энергоэффективности и защиты окружающей среды, устойчивого экономического развития, обеспечения мира и безопасности.

GIZ и Минэкономики стремятся повысить уровень знаний по энергоэффективности и потенциалу энергосбережения в промышленности страны. Именно поэтому были запланированы три однодневных вебинара для представителей промышленных предприятий, во время которых слушатели смогут:

ознакомиться с основами энергоаудита и энергоменеджмента;

научиться определять потенциал энергосбережения и мероприятия для экономии энергетических ресурсов;

выполнить практические задания.

Обучают энергоэффективным мероприятиям опытные специалисты энергосервисной компании YАSNO Efficiency (ООО "ЯСНО Энергоэффективность"), которые успешно реализовали больше 86 энергосервисных проектов в промышленности и бюджетной сфере с экономией от 30 до 90 процентов электрической, тепловой энергии и газа. Кому это полезно?

Вебинары рассчитаны на высший и средний руководящий состав предприятий, а также заинтересованных слушателей, которые стремятся внедрить эффективное использование топливно-энергетических ресурсов на собственных предприятиях.

Важно! Промышленность является главным источником выбросов парниковых газов в Украине. Этот сектор очень энергоемкий, ведь удельное потребление энергии и выбросы СО2 в этой области в 4 раза превышают средние показатели стран ЕС. Тем не менее потенциал энергосбережения, особенно для малых и средних предприятий, иногда может достигать 30-50 процентов.

Повышение энергоэффективности является не только экономически целесообразным способом снижения выбросов парниковых газов и потребления энергии, оно активно способствует повышению конкурентоспособности украинских компаний. Мы уверены, что внедрённые мероприятия и образовательные проекты будут способствовать изменениям в этом направлении, – уверен Рикардо Кюльхайм, директор проекта "Консультирование предприятий по энергоэффективности".

Главная цель – продемонстрировать, как энергоэффективные мероприятия позволяют достигнуть значительной экономии удельных расходов энергоресурсов. Дополнительным эффектом является повышение промышленной безопасности, комфорт для сотрудников, улучшение экологических показателей, в частности сокращение выбросов СО2.

Работы, выполненные YASNO Efficiency, позволяют клиентам экономить более 176 миллиона киловатт часов и 1,1 миллиона метров кубических природного газа на сумму 376 миллионов в год, что эквивалентно сокращению выбросов СО2 на 160 тысяч тонн ежегодно. Мы рады возможности делиться своими знаниями и опытом, – рассказал директор YASNO Efficiency Сергей Чулков.

Чтобы прослушать вебинар: "Как улучшить энергоэффективность предприятий?", который запланирован на 19 или 23 ноября 2020 года, обязательно регистрируйтесь по ссылке: https://bit.ly/3eIlldr.

Поставщик электроэнергии, газа, энергоэффективных продуктов и решений YASNO / Фото YASNO

Справка

YASNO – поставщик электроэнергии, газа, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 миллионам клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Черкасской областях. YASNO Efficiency – энергосервисная компания, которая финансирует и выполняет "под ключ" энегоэффективные проекты, оказывает услуги по энергоаудиту, обучает персонал клиентов и консультирует по вопросам энергоменеджмента.