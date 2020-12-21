Сегодня весь мир четко осознает, что защита окружающей среды и спасение планеты зависит исключительно от нас самих. Именно поэтому большую популярность приобретает производство пластмассы с биоматериалов. Так, специалисты Университета Акрона создали прочный, прозрачный и термостойкий экологический пластик.

Главная цель ученых – подтолкнуть мир к более активному переходу на биоматериалы. Биопластик быстрее разлагается, а также требует меньше энергии на изготовление и приводит к меньшему объему выбросов углекислого газа, пишет New Atlas.

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Ученые отмечают, что после многочисленных экспериментов над полимером полилактида они решили модифицировать материал.

Полимер полилактида Недорогой в производстве материал, из которого можно изготавливать упаковки, контейнера, бутылки и тому подобное. Он полностью перерабатывается. Однако, плохо выдерживает нагревание, ведь разрушается уже при 60 градусах.

Что усовершенствовали?

Исследователи изменили способ образования кристаллов полимера. Они ограничили их размер до наномасштаба, что позволило создать переплетенную сеть волокон. Чтобы проверить свойства нового материала, ученые провели эксперимент: в прототип чашки, изготовленной из полученного биопластика, налили кипящую воду. Результат впечатляет, поскольку материал оказался настолько крепким, что не деформировался, не изменил структуру и не разрушился.

Новый термоустойчивый биопластик / Фото University of Akron

Новый полилактид можно применять, например, для производства более экологичных стаканчиков под чай или кофе,

– отмечают ученые.

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