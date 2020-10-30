В Америке испытывают ткань, которая может обнаруживать присутствие бактерии и сигнализировать об этом изменением цвета. Так, вскоре могут появиться новые респираторные маски, которые будут вовремя выявлять присутствие нового вируса и предупреждать пользователя, что ее нужно заменить.

В Университете Содружества штата Вирджиния тестируют новые способы реализации маски N95 и специальных салфеток, которые будут реагировать на вирусы или возбудители, меняя окраску. Такого результата хотят достичь путем прядения жидких кристаллов в волокна, которые меняют цвет при различных температурах, пишет phys.org.

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Над разработкой трудятся студенты во главе с Кристиной Тан – доктор философии и доцент кафедры химической и биологической техники.

Как это работает?

Эффект изменения цвета достигается методом вращения жидких кристаллов в волокнах. Эти "умные ткани" изготавливают из мягких, легких и эластичных материалов. Они могут быть применены для маскировки, создания датчиков и устройств или использованы в одежде (камуфляж). Нетканые нановолокна похожи на волокна в многоразовых сумках для покупок. Ученые уверяют, что их можно легко производить в массовых объемах.

На видео с микроскопией поляризация света вы можете увидеть волокно, изготовленное из поливинилпирролидона и жидкокристаллической композиции, что при нагревании меняется от оранжевого до синего. Мы любим думать о том, как мы можем добавить функций этим материалам, – сказала исследовательница.

В своем исследовании, что касается понимания фундаментальных свойств этих материалов, Тан испытывает, как изготавливать термохромные волокна, путем включения жидкокристаллических складов в электропрядение нановолокна.

Исследовательница утверждает, что некоторые ученые в этой области сосредоточены на жидкостях, а другие – на полимерах. Ее подход применяет методы, которые обычно используются для жидкостей к этим материалам. Отмечают, что жидкие кристаллы, которые находятся между жидкой и твердой фазами, обладают оптическим свойством отражать цвет – тот же принцип, что предоставляет крыльям бабочек окраску вместо красителей, поглощающих цвет.