Сьогодні увесь світ чітко усвідомлює, що захист довкілля та порятунок планети залежить виключно від нас самих. Саме тому великої популярності набуває виробництво пластмаси з біоматеріалів. Так, фахівці Університету Акрона створили міцний, прозорий та термостійкий екологічний пластик.

Головна мета вчених – підштовхнути світ до активнішого переходу на біоматеріали. Біопластик швидше розкладається, а також вимагає менше енергії на виготовлення і призводить до меншого об'єму викидів вуглекислого газу, пише New Atlas.

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Вчені відзначають, що після численних експериментів над полімером полілактиду вони вирішили модифікувати матеріал.

Полімер полілактиду Недорогий у виробництві матеріал, з якого можна виготовляти упаковки, контейнери, пляшки тощо. Він повністю переробляється. Однак, погано витримує нагрівання, адже руйнується вже при 60 градусах.

Що вдосконалили?

Дослідники змінили спосіб утворення кристалів полімеру. Вони обмежили їх розмір до наномасштабу, що дало змогу створити переплетену мережу волокон. Для перевірки властивостей нового матеріалу вчені провели експеримент: у прототип чашки, виготовленої з отриманого біопластику, налили кип'ячу воду. Результат вражає, оскільки матеріал виявився настільки міцним, що не деформувався, не змінив структуру і не зруйнувався.

Новий термостійкий біопластик / Фото University of Akron

Новий полілактид можна застосовувати, наприклад, для виробництва більш екологічних стаканчиків під чай або каву,

– відзначають вчені.

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