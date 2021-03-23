На Прикарпатье создадут 10 новых 3D-туров для туристов: где именно
В качестве альтернативы реальным путешествиям на фоне пандемии туристов все больше интересуют виртуальные маршруты. На Ивано-Франковщине вскоре запустят 10 новых 3D-туров.
Источник:фейсбук Виталия Передерка
Проект намерены реализовать уже в 2021 году. Такую информацию обнародовал Виталий Передерко, руководитель отдела туризма Ивано-Франковской ОГА.
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Перед тем, как выбрать объекты для создания 3D-туров, были проведены соответствующие консультации с территориальными общинами и местными гидами.
Где создадут виртуальные маршруты:
- церковь Благовещения Пречистой Девы Марии, Коломыя;
- собор Святого Воскресения, Ивано-Франковск;
- костел Рождества Девы Марии, Долина;
- церковь Успения Пресвятой Богородицы, село Гвизд;
- церковь Преображения Господня, село Спас;
- церковь Воздвижения Честного Креста, село Микитинцы;
- церковь Рождества Пресвятой Богородицы, село Рожнов;
- музей этнографии и экологии Карпатского края, Яремче;
- историко-краеведческий музей культуры и быта Бойковщини, село Цинева;
- полонина Борсучина.
Живописный 3D-тур на Херсонщине
Заметим, что погулять виртуально можно и на Херсонщине, а именно – полюбоваться живописным Геническим озером, которое известно благодаря своему розовому оттенку.
Для этого разработали 3D-панорамы со сверхвысокой детализацией – на 240 мегапикселей. Съемки проводились на высоте от 3 до 140 метров над уровнем моря.
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