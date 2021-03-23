В качестве альтернативы реальным путешествиям на фоне пандемии туристов все больше интересуют виртуальные маршруты. На Ивано-Франковщине вскоре запустят 10 новых 3D-туров.

Проект намерены реализовать уже в 2021 году. Такую информацию обнародовал Виталий Передерко, руководитель отдела туризма Ивано-Франковской ОГА.

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Перед тем, как выбрать объекты для создания 3D-туров, были проведены соответствующие консультации с территориальными общинами и местными гидами.

Где создадут виртуальные маршруты:

церковь Благовещения Пречистой Девы Марии, Коломыя;

собор Святого Воскресения, Ивано-Франковск;

костел Рождества Девы Марии, Долина;

церковь Успения Пресвятой Богородицы, село Гвизд;

церковь Преображения Господня, село Спас;

церковь Воздвижения Честного Креста, село Микитинцы;

церковь Рождества Пресвятой Богородицы, село Рожнов;

музей этнографии и экологии Карпатского края, Яремче;

историко-краеведческий музей культуры и быта Бойковщини, село Цинева;

полонина Борсучина.

Живописный 3D-тур на Херсонщине

Заметим, что погулять виртуально можно и на Херсонщине, а именно – полюбоваться живописным Геническим озером, которое известно благодаря своему розовому оттенку.

Для этого разработали 3D-панорамы со сверхвысокой детализацией – на 240 мегапикселей. Съемки проводились на высоте от 3 до 140 метров над уровнем моря.