На Прикарпатті створять 10 нових 3D-турів для туристів: де саме
Як альтернатива реальній мандрівці на тлі пандемії туристів все більше цікавлять віртуальні маршрути. На Івано-Франківщині незабаром запустять 10 нових 3D-турів.
Джерело:фейсбук Віталія Передерка
Проєкт мають намір реалізувати вже у 2021 році. Таку інформацію оприлюднив Віталій Передерко, керівник відділу туризму Івано-Франківської ОДА.
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Перед тим, як обрати об'єкти для створення 3D-турів, були проведені відповідні консультації з територіальними громадами та місцевими гідами.
Де створять віртуальні маршрути:
- церква Благовіщення Пречистої Діви Марії, Коломия;
- собор Святого Воскресіння, Івано-Франківськ;
- костел Різдва Діви Марії, Долина;
- церква Успіння Пресвятої Богородиці, село Гвізд;
- церква Преображення Господнього, село Спас;
- церква Воздвиження Чесного Хреста, село Микитинці;
- церква Різдва Пресвятої Богородиці, село Рожнів
- музей етнографії та екології Карпатського краю, Яремче;
- історико-краєзнавчий музей культури та побуту Бойківщини, село Цінева
- полонина Борсучина.
Мальовничий 3D-тур на Херсонщині
Зауважимо, що погуляти віртуально можна й на Херсонщині, а саме – помилуватися мальовничим Генічеським озером, яке відоме завдяки своєму рожевому відтінку.
Для цього розробили 3D-панорами з надвисокою деталізацією – на 240 мегапікселів. Зйомки проводили на висоті від 3 до 140 метрів над рівнем моря.
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