Розовым озером на Херсонщине теперь можно "гулять" виртуально: новый 3D-тур
Одно из природных чудес Украины, живописное Геническое озеро, теперь можно посетить, даже не выходя из дома. Для этого создали 3D-панорамы со сверхвысокой детализацией.
Источник:Херсонская ОГА
Чтобы запустить проект, пришлось провести съемки на высоте от 3 до 140 метров над уровнем моря. При этом применяли многокадровую детализацию высокого качества – на 240 мегапикселей.
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Воплотить в реальность эту идею удалось команде информационного портала ARABATKA. Виртуальный тур уникальным озером содержит 4 сферические панорамы. ы
► Первую снято на высоте 99 метров над уровнем моря. На переднем плане – село Приозерное и озеро Сиваш. На заднем – Зябловского озера, Азовское море. Видны очертания острова Бирючий.
► Вторая – снята с высоты 9 метров. Позволяет хорошо разглядеть деревянные чеки, которыми разделено озеро. В кадр также попали туристы, которые собирают соль.
► На третьей – в основном видно водную поверхность Генического озера с высоты 140 метров над уровнем моря.
► Четвертая дает возможность рассмотреть озеро крупным планом. Расстояние, с которого снимали эти кадры, составляет от 3 до 5 метров над уровнем моря.
Коротко о Геническом озеро
- Водоем расположен в северо-западной части Арабатской Стрелки, в 5 километрах от села Геническа Горка.
- Длина озера – 4,5 километра, ширина – до 2,9 километра. Площадь достигает 9,2 квадратных метра, а глубина – до 0,6 метра.
- Не стоит путать Геническое озеро с другим розовым озером на Херсонщине – Лемурийским. Это различные водоемы.
Где находится Геническое озеро: смотрите на карте
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