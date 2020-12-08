В Коломые Ивано-Франковской области намерены построить новый мусороперерабатывающий завод. Он будет перерабатывать до 130 тысяч тонн отходов в год.

Так, ООО "Подземстройкоммуникации" подал в Единый реестр ОВД сообщение о запланированном строительстве мусороперерабатывающего комплекса, рассказывают Инновации 24.

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Главная цель – создание современного комплекса, что предусматривает: прием, сортировку, переработку, утилизацию, складирование и захоронение твердых бытовых и промышленных отходов. Более того, деятельность завода не будет вредить окружающей среде. Мощность мусороперерабатывающего комплекса – 130 тысяч тонн ТБО в год.

Комплекс будет функционировать на территории городской свалки и получать все ТБО, которые будут поступать из Коломыи и района в радиусе 40 километров. Это участок площадью 11,5 гектара на улице Шарлая. Альтернативный участок площадью 8 гектаров расположен в северо-западной части города Коломыя на землях сельскохозяйственного назначения.

Каким будет комплекс?

Комплекс будет состоять из:

административно-бытового корпуса;

весовой;

контрольно-пропускного пункта;

гаража с мастерскими;

склада строительных материалов.

На территории будет расположена артезианская скважина, резервуар питьевой воды, очистные сооружения, дороги и проезды, сортировочная станция, контрольно-дезинфицирующая зона. Бытовые отходы будут собирать в выгребной яме и вывозить на очистные сооружения специализированным автотранспортом. На объекте будет работать 12 человек.

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Почему это важно?

Авторы проекта убеждены, что строительство комплекса окажет положительное влияние на окружающую среду: деятельность завода будет способствовать уменьшению количества твердых бытовых отходов. Строительство мусороперерабатывающего комплекса является важным элементом социальной и инженерной инфраструктуры.