Будет перерабатывать 130 тысяч тонн мусора в год: на Прикарпатье построят новый завод
В Коломые Ивано-Франковской области намерены построить новый мусороперерабатывающий завод. Он будет перерабатывать до 130 тысяч тонн отходов в год.
Так, ООО "Подземстройкоммуникации" подал в Единый реестр ОВД сообщение о запланированном строительстве мусороперерабатывающего комплекса, рассказывают Инновации 24.
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Комплекс будет функционировать на территории городской свалки и получать все ТБО, которые будут поступать из Коломыи и района в радиусе 40 километров. Это участок площадью 11,5 гектара на улице Шарлая. Альтернативный участок площадью 8 гектаров расположен в северо-западной части города Коломыя на землях сельскохозяйственного назначения.
Каким будет комплекс?
Комплекс будет состоять из:
- административно-бытового корпуса;
- весовой;
- контрольно-пропускного пункта;
- гаража с мастерскими;
- склада строительных материалов.
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Почему это важно?
Авторы проекта убеждены, что строительство комплекса окажет положительное влияние на окружающую среду: деятельность завода будет способствовать уменьшению количества твердых бытовых отходов. Строительство мусороперерабатывающего комплекса является важным элементом социальной и инженерной инфраструктуры.
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