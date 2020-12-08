В Коломиї на Івано-Франківщині мають намір побудувати новий сміттєпереробний завод. Він перероблятиме до 130 тисяч тонн відходів на рік.

Так, ТОВ "Підзембудкомунікації" подав до Єдиного реєстру ОВД повідомлення про заплановане будівництво сміттєпереробного комплексу, розповідають Інновації 24.

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Головна мета – створення сучасного комплексу, який передбачатиме: приймання, сортування, переробку, утилізацію, складування та захоронення твердих побутових та промислових відходів. Ба більше, діяльність заводу не шкодитиме довкіллю. Потужність сміттєпереробного комплексу – 130 тисяч тонн ТПВ на рік.

Комплекс функціонуватиме на території міського сміттєзвалища та отримуватиме всі ТПВ, які надходитимуть із Коломиї та району в радіусі 40 кілометрів. Це ділянка площею 11,5 гектарів на вулиці Шарлая. Альтернативна ділянка площею 8 гектарів розташована в північно-західній частині міста Коломия на землях сільськогосподарського призначення.

Яким буде комплекс?

Комплекс складатиметься з:

адміністративно-побутового корпусу;

вагової;

контрольно-пропускного пункту;

гаража з майстернями;

складу будівельних матеріалів.

На території буде розташована артезіанська свердловина, резервуар питної води, очисні споруди, дороги та проїзди, сортувальна станція, контрольно-дезінфікуюча зона. Побутові відходи збиратимуть у вигрібній ямі та вивозитимуть на очисні споруди спеціалізованим автотранспортом. На об’єкті працюватиме 12 осіб.

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Чому це важливо?

Автори проєкту переконані, що будівництво комплексу матиме позитивний вплив на навколишнє середовище: діяльність заводу сприятиме зменшенню кількості твердих побутових відходів. Будівництво сміттєпереробного комплексу є важливим елементом соціальної та інженерної інфраструктури.