Перероблятиме 130 тисяч тонн сміття на рік: в Івано-Франківській області побудують новий завод
В Коломиї на Івано-Франківщині мають намір побудувати новий сміттєпереробний завод. Він перероблятиме до 130 тисяч тонн відходів на рік.
Так, ТОВ "Підзембудкомунікації" подав до Єдиного реєстру ОВД повідомлення про заплановане будівництво сміттєпереробного комплексу, розповідають Інновації 24.
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Комплекс функціонуватиме на території міського сміттєзвалища та отримуватиме всі ТПВ, які надходитимуть із Коломиї та району в радіусі 40 кілометрів. Це ділянка площею 11,5 гектарів на вулиці Шарлая. Альтернативна ділянка площею 8 гектарів розташована в північно-західній частині міста Коломия на землях сільськогосподарського призначення.
Яким буде комплекс?
Комплекс складатиметься з:
- адміністративно-побутового корпусу;
- вагової;
- контрольно-пропускного пункту;
- гаража з майстернями;
- складу будівельних матеріалів.
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Чому це важливо?
Автори проєкту переконані, що будівництво комплексу матиме позитивний вплив на навколишнє середовище: діяльність заводу сприятиме зменшенню кількості твердих побутових відходів. Будівництво сміттєпереробного комплексу є важливим елементом соціальної та інженерної інфраструктури.
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