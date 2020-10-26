Не будьте равнодушными: в Киеве установили автомат, который меняет пластик на корм для животных
В столице появился необычный автомат, забирает пластиковые бутылки, а отдает – корм для животных. Систему разработала и обустроила общественная организация "Япомога".
Бокс расположен возле парка имени Котляревского на Лукьяновке. Авторы идеи отмечают, что автомат принимает бутылки из-под напитков и другой пластик, рассказывает Хмарочос.
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Как это работает?
Автомат выдает 50-граммовую порцию корма для бездомных животных за каждую утилизированную бутылку. В боксе есть две миски: одна для корма, другая – для воды.
Разработчики рассказывают, что первый Япомогабокс – это пилотный проект. Автомат планируют доработать: внутри установить дробилку, а сверху – солнечную батарею для автономной работы.
Фото: "Япомога"
Отмечается, что "Япомога" работает как онлайн-платформа для обмена бонусов, скидок и кэшбеков на общую благотворительность, а Япомогабокс установили за бонусные баллы, собранные с помощью партнеров инициативы.
Авторы проекта надеются, что в ближайшее время такие боксы удастся установить не только в Киеве, но и в других городах Украины.
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