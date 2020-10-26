В столице появился необычный автомат, забирает пластиковые бутылки, а отдает – корм для животных. Систему разработала и обустроила общественная организация "Япомога".

Бокс расположен возле парка имени Котляревского на Лукьяновке. Авторы идеи отмечают, что автомат принимает бутылки из-под напитков и другой пластик, рассказывает Хмарочос.

Интересно: Как в Швейцарии: две киевлянки научили целый дом зарабатывать на сортировке мусора

Как это работает?

Автомат выдает 50-граммовую порцию корма для бездомных животных за каждую утилизированную бутылку. В боксе есть две миски: одна для корма, другая – для воды.

Разработчики рассказывают, что первый Япомогабокс – это пилотный проект. Автомат планируют доработать: внутри установить дробилку, а сверху – солнечную батарею для автономной работы.

Фото: "Япомога"

Далее организация намерена установить на боксах QR-код, чтобы каждый неравнодушный гражданин мог присоединиться к проекту и увидеть подробную отчетность о том, сколько пластика утилизировано и сколько корма выдано.

Отмечается, что "Япомога" работает как онлайн-платформа для обмена бонусов, скидок и кэшбеков на общую благотворительность, а Япомогабокс установили за бонусные баллы, собранные с помощью партнеров инициативы.

Авторы проекта надеются, что в ближайшее время такие боксы удастся установить не только в Киеве, но и в других городах Украины.