Представили сайт для популяризации Украины в мире: чем особый
В Министерстве иностранных дел презентовали сайт Ukraine.ua. Он предназначен для популяризации Украины на международной арене.
Иностранцы смогут узнать о путешествиях, истории, возможностях для инвестиций и обучения. Сайтом Ukraine.ua будет управлять Украинский институт МИД, сообщает "Европейская правда".
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Нам удалось получить под контроль и управление государства интернет-домен Ukraine.ua. Теперь по этому адресу будем рассказывать миру об Украине. В основе – визуальный бренд Ukraine Now,
– отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Чем особый сайт?
Разработчики создали 3 раздела: "EXPLORE" (исследовать), "INVEST" (инвестировать), "STUDY" (обучаться). Нажав "HAPPENING NOW" (происходит сейчас), пользователь найдет актуальную информацию о важнейших событиях, которые будут происходить в Украине. Кроме того, Ukraine.ua в партнерстве с depositphotos создали рубрику "UKRAINE IN PICTURES" (Украина в картинках).
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Цель
Главная задача – представить Украину миру, показать перспективы и укрепить ее авторитет. Надеются, что Ukraine.ua будет привлекать рядового иностранного туриста, студента и бизнесмена.
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