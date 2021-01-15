В Министерстве иностранных дел презентовали сайт Ukraine.ua. Он предназначен для популяризации Украины на международной арене.

Иностранцы смогут узнать о путешествиях, истории, возможностях для инвестиций и обучения. Сайтом Ukraine.ua будет управлять Украинский институт МИД, сообщает "Европейская правда".

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Нам удалось получить под контроль и управление государства интернет-домен Ukraine.ua. Теперь по этому адресу будем рассказывать миру об Украине. В основе – визуальный бренд Ukraine Now,

– отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Чем особый сайт?

Разработчики создали 3 раздела: "EXPLORE" (исследовать), "INVEST" (инвестировать), "STUDY" (обучаться). Нажав "HAPPENING NOW" (происходит сейчас), пользователь найдет актуальную информацию о важнейших событиях, которые будут происходить в Украине. Кроме того, Ukraine.ua в партнерстве с depositphotos создали рубрику "UKRAINE IN PICTURES" (Украина в картинках).

Сейчас сайт работает на английском языке. Вскоре планируют добавить немецкую, французскую, испанскую, китайскую и арабскую языковые версии.

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Цель

Главная задача – представить Украину миру, показать перспективы и укрепить ее авторитет. Надеются, что Ukraine.ua будет привлекать рядового иностранного туриста, студента и бизнесмена.