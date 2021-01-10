Киев попал в мировой список лучших городов для дистанционной работы в 2021 году. Так, столица Украины заняла 20 позицию. Всего в рейтинг вошло 50 городов.

Отметим, украинской столице удалось опередить польский город Краков, который занял 21 строчку рейтинга. Киев – идеальный город для удаленных работников, желающих исследовать уникальную украинскую культуру на протяжении длительного периода пребывания, пишет издание Big 7 Travel. Примечательно:Cамый умный город мира: кому досталась престижная награда Киев имеет отличные связи с остальной Европой, что делает его практичным вариантом для тех, кто хочет насладиться бюджетными путешествиями,

– говорится в сообщении. Факторы, которые повлияли на результаты рейтинга: доступность интернета;

наличие коворкингов;

развитая инфраструктура;

уровень безопасности;

стоимость жилья и еды. Рейтинг Таллинн, Эстония Тбилиси, Грузия Белград, Сербия Бали, Индонезия Чиангмай, Таиланд Берлин, Германия Сингапур Буэнос-Айрес, Аргентина Ханой, Вьетнам Любляна, Словения Ванкувер, Канада Санкт-Петербург, Россия Стамбул, Турция Остин, Техас Шанхай, Китай Салоники, Греция Мальта Вильнюс, Литва Плая-дель-Кармен, Мексика Киев, Украина Краков, Польша Дубай, Объединенные Арабские Эмираты Бермуды Антигуа и Барбуда Токио, Япония Сеул, Южная Корея Куала Лумпур, Малайзия Марракеш, Марокко Хошимин, Вьетнам Тель-Авив, Израиль Порту, Португалия Мадрид, Испания Кито, Эквадор Сантьяго, Чили Лима, Перу Бангкок, Таиланд Аруба Будапешт, Венгрия Медельин, Колумбия Тайбэй, Тайвань Мельбурн, Австралия Кейптаун, Южная Африка Манама, Королевство Бахрейн Цюрих, Швейцария Барбадос Лиссабон, Португалия Прага, Чехия Лас-Пальмас, Канарские острова, Испания Мехико, Мексика Веллингтон, Новая Зеландия Читайте также: Названы самые дорогие города мира: The Economist