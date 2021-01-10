Киев стал одним из лучших городов мира для дистанционной работы: рейтинг
Киев попал в мировой список лучших городов для дистанционной работы в 2021 году. Так, столица Украины заняла 20 позицию. Всего в рейтинг вошло 50 городов.
Отметим, украинской столице удалось опередить польский город Краков, который занял 21 строчку рейтинга. Киев – идеальный город для удаленных работников, желающих исследовать уникальную украинскую культуру на протяжении длительного периода пребывания, пишет издание Big 7 Travel.
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Киев имеет отличные связи с остальной Европой, что делает его практичным вариантом для тех, кто хочет насладиться бюджетными путешествиями,
– говорится в сообщении.
Факторы, которые повлияли на результаты рейтинга:
- доступность интернета;
- наличие коворкингов;
- развитая инфраструктура;
- уровень безопасности;
- стоимость жилья и еды.
Рейтинг
- Таллинн, Эстония
- Тбилиси, Грузия
- Белград, Сербия
- Бали, Индонезия
- Чиангмай, Таиланд
- Берлин, Германия
- Сингапур
- Буэнос-Айрес, Аргентина
- Ханой, Вьетнам
- Любляна, Словения
- Ванкувер, Канада
- Санкт-Петербург, Россия
- Стамбул, Турция
- Остин, Техас
- Шанхай, Китай
- Салоники, Греция
- Мальта
- Вильнюс, Литва
- Плая-дель-Кармен, Мексика
- Киев, Украина
- Краков, Польша
- Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
- Бермуды
- Антигуа и Барбуда
- Токио, Япония
- Сеул, Южная Корея
- Куала Лумпур, Малайзия
- Марракеш, Марокко
- Хошимин, Вьетнам
- Тель-Авив, Израиль
- Порту, Португалия
- Мадрид, Испания
- Кито, Эквадор
- Сантьяго, Чили
- Лима, Перу
- Бангкок, Таиланд
- Аруба
- Будапешт, Венгрия
- Медельин, Колумбия
- Тайбэй, Тайвань
- Мельбурн, Австралия
- Кейптаун, Южная Африка
- Манама, Королевство Бахрейн
- Цюрих, Швейцария
- Барбадос
- Лиссабон, Португалия
- Прага, Чехия
- Лас-Пальмас, Канарские острова, Испания
- Мехико, Мексика
- Веллингтон, Новая Зеландия
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