В Украине запустили онлайн-сервис юридической проверки недвижимости: как работает, сколько стоит
В Украине начал работу онлайн-сервис юридической проверки недвижимости на вторичном рынке. Его разработала компания Monitor.Estate в сотрудничестве с Opendatabot.
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