Новый сервис помогает проверить любой вид вторичной недвижимости относительно: правильности заявленной площади, наличия ипотеки, количества владельцев, арестов и тому подобное. Он работает на основе открытых данных и предоставляет юридическую информацию о новостройках, пишет AIN.UA.

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Процедура проверки

Разработчики уверяют, что одна проверка длится не более 10 секунд. Ее стоимость - 49 гривен. Для осуществления первичного аудита необходимо:

Перейти на сайт Monitor.Estate; Ввести идентификационные данные владельца объекта: регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или ЕГРПОУ юридического лица; Выбрать объект; Оплатить проверку; Подождать и получить результат.

Добавляют, что в 2019 году Opendatabot создал реестр, с помощью которого можно проверить имущество: квартиры, дома, земельные участки, офисные помещения или магазины. Он пригодится желающим снять в аренду жилье или приобрести имущество.