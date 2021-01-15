У Міністерстві закордонних справ презентували сайт Ukraine.ua. Він призначений для популяризації України на міжнародній арені.

Іноземці зможуть дізнатися про подорожі, історію, можливості для інвестицій та навчання. Сайтом Ukraine.ua керуватиме Український інститут МЗС, повідомляє "Європейська правда".

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Нам вдалося отримати під контроль і управління держави інтернет-домен Ukraine.ua. Тепер за цією адресою будемо розказувати світові про Україну. В основі – візуальний бренд Ukraine Now, – відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Чим особливий сайт? Розробники створили 3 розділи: "EXPLORE" (досліджувати), "INVEST" (інвестувати), "STUDY" (навчатися). Натиснувши "HAPPENING NOW" (відбувається зараз), користувач знайде актуальну інформацію про найважливіші події, які відбуватимуться в Україні. Крім того, Ukraine.ua у партнерстві з depositphotos створили рубрику "UKRAINE IN PICTURES" (Україна в картинках). Наразі сайт працює англійською мовою. Незабаром планують додати німецьку, французьку, іспанську, китайську та арабську мовні версії.

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Ціль

Головна мета – представити Україну світові, продемонструвати перспективи та зміцнити її авторитет. Сподіваються, що Ukraine.ua залучатиме пересічного іноземного туриста, студента та бізнесмена.