Представили сайт для популяризації України у світі: чим особливий
У Міністерстві закордонних справ презентували сайт Ukraine.ua. Він призначений для популяризації України на міжнародній арені.
Іноземці зможуть дізнатися про подорожі, історію, можливості для інвестицій та навчання. Сайтом Ukraine.ua керуватиме Український інститут МЗС, повідомляє "Європейська правда".
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Нам вдалося отримати під контроль і управління держави інтернет-домен Ukraine.ua. Тепер за цією адресою будемо розказувати світові про Україну. В основі – візуальний бренд Ukraine Now, – відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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Ціль
Головна мета – представити Україну світові, продемонструвати перспективи та зміцнити її авторитет. Сподіваються, що Ukraine.ua залучатиме пересічного іноземного туриста, студента та бізнесмена.
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