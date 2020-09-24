Пользователь Twitter под ником Traf придумал собственный дизайн рабочего стола и выложил его в сеть. Его разработкой стала массово интересоваться аудитория, а количество покупателей стремительно растет.

Что собой представляет продукт, который продает пользователь?

Traf запустил отдельный сайт, на котором начал продавать иконки приложений по 28 долларов за набор из 80 единиц. Общая сумма заработка составила 5 000 долларов за два часа работы сайта. Спустя несколько дней эксклюзивный дизайн иконок приложений принес предприимчивому разработчику около 14 232 долларов, рассказывает пользователь в Twitter.

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Оформление рабочего стола пользователем Trаf / Twitter

В чем состоит инновационность разработки?

Стоит отметить, что на Android кастомизация рабочего стола реализована давно, а вот на iOS ее никогда не было, поэтому многие пользователи восприняли нововведение с большим энтузиазмом. Оно достигло апогея, когда стало понятно, что главный экран можно разнообразить не только виджетами – теперь на iPhone можно изменить изображение иконок приложений, рассказывает ain.

1. Share my iOS home screen setup

2. Notice some crazy interest in the icons

3. Design icon set, and upload it to @gumroad

4. Create a website on @notionhq using @super_

5. Make $5,264 in my sleep, all from ~2 hours of work



The internet is wild. pic.twitter.com/BSOq0rosVg — Traf (@traf) September 21, 2020

Напомним, 15 сентября компания Apple представила новую ОС iOS 14. Теперь у пользователей появилась возможность добавлять виджеты на рабочий стол и менять изображения иконок приложений. Многие критикуют этот шаг Apple, между тем в Twitter уже запустили хэштег #ios14homescreen, по которому пользователи делятся своими вариациями оформления главного экрана.