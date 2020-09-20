Исследователи университета Карнеги - Меллон и Массачусетского технологического института выяснили, почему одни команды справляются с задачами лучше других.

Проведя серию экспериментов, они доказали, что на успех команды не влияет то, насколько умен и мотивирован каждый участник по отдельности. Исследования показали, что успешность команд определяет эффективная социальная коммуникация между участниками, отмечает Inc.

Читайте также: Как стать действительно продуктивным: 8 советов для эффективной работы

Основой для исследования коллективного интеллекта стал эксперимент под названием "Зеркало", который в конце 2000-х годов запустили ЦРУ и ученые Гарвардского университета, отмечает издание. Проект создавался, чтобы понять, почему разведка не смогла предотвратить теракты 11 сентября.

Как это работает?

"Зеркало" представляло собой симуляцию чрезвычайного происшествия в шпионской игре: группа ученых должна была спланировать теракт, а группа офицеров разведки – его предотвратить.

Во время эксперимента "террорист" последовательно обыгрывали "шпионов". Установили, что разведка проигрывала, так как ее команда не эффективно использовала собственный потенциал. Победы удалось добиться только тогда, когда все "шпионы" поговорили друг с другом, узнали больше о сильных и слабых сторонах участников команды и пересмотрели роли.

Секрет успешных команд / unsplash

Анализ эксперемента

В процессе эксперимента исследователи установили:

Если одна группа хорошо справлялась с одним заданием, то, как правило, она успешно выполняла и другие. Общая удовлетворенность группой, мотивация или психологические особенности отдельных участников никак не влияли на общий успех. Конкуренция внутри команды фактически снижала коллективный интеллект. Команды с большим количеством женщин превосходили группы, в которых преобладали мужчины. Лучшие результаты показывали те группы, участники которых много общались между собой. Команды, где несколько человек "монополизировали" общение, напротив, были менее успешны. Лучшие результаты показали команды, участники которых более "социально восприимчивы" и могут определять состояние друг друга. Социальная восприимчивость была основана на тесте под названием "Чтение мыслей по глазам", который измеряет, насколько хорошо люди определяют эмоциональное состояние по изображениям глаз других людей. Интересно, что женщины, как правило, справляются с этим тестом лучше мужчин.

Секрет успешных команд / gettyimages

Тем не менее, это не означает, что индивидуальные способности не имеют значения. Мы подчеркиваем, что важны как индивидуальные способности, так и эффективная координация, – говорит Анита Вулли.

Взаємодія на дистанції

Как отмечает исследовательница, эти же выводы подтвердились, когда ученые стали анализировать, как люди взаимодействуют друг с другом на удаленке. Как и при офлайн-взаимодействии, онлайн лучшие результаты показывали команды, участники которых эффективнее и более равномерно общались друг с другом.

При этом сильным оставался и фактор "социальной восприимчивости", несмотря на то, что участники не видели лица друг друга, говорят исследователи.

Повысить эффективность команд на удаленке компаниям поможет использование правильных инструментов, которые будут способствовать лучшей координации участников в интернете, – отмечает Анита Вулли.

В качестве примера она приводит разработанный исследователями чат-бот, который мотивировал членов группы рассказывать о своих навыках и опыте, общаться с другими участниками, а также помогал распределять их время.