Ученые из Университета Северной Каролины назвали четыре фактора, с которыми связана удовлетворенность клиентов от коммуникации с чат-ботами. Исследователи подчеркивают, что полученные результаты могут быть очень важными для корпоративных брендов.

Авторы исследования утверждают, что в ближайшие несколько лет чат-боты на основе искусственного интеллекта, которые призваны повысить качество обслуживания клиентов, станут еще более популярными и широко используемыми, пишет EurekAlert!

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Мы хотели узнать, как эти чат-боты влияют на пользовательский опыт и то, как потребители относятся к брендам,

– сказал автор исследования и доцент кафедры коммуникаций в Университете Северной Каролины Ян Ченг.

Исследование

Ученые опросили 1064 потребителей в США, которые использовали чат-ботов хотя бы одной из 30 американских компаний (от индустрии моды до сферы программного обеспечения) с высокими оценками качества обслуживания. Исследователи обнаружили 4 вещи, от которых чаще всего зависела удовлетворенность клиентов.

1. Удобство

"Если людям кажется, что чат-боты быстрые и эффективные, они с большей вероятностью будут удовлетворены их работой. Я могу понять их, ведь сам ненавижу разговаривать со службой поддержки, когда меня переводят от одного человека к другому", – отметил Ченг.

2. Информация

Потребители понравилось то, что чат-бот предоставил данные, которые оказались полезными и актуальными.

3. Настроение

Пользователи отмечают, что взаимодействие с чат-ботом было приятным или веселым.

4. Социальное присутствие

Во время коммуникации с чат-ботом участники опроса чувствовали, что они взаимодействуют с разумным существом.

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Важно! Некоторые пользователи при взаимодействии с чат-ботом почувствовали, что конфиденциальность их личных данных может быть под угрозой. В таких случаях они выражали недовольство сервисом.

Компании должны обратить внимание на результаты исследования, инвестируя в сервисы чат-ботов на основе ИИ. Мы также обнаружили, что удовлетворенность клиента при использовании чат-бота связана с его лояльностью к соответствующему бренду,

– заключает Ян Ченг.