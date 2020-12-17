Вчені з Університету Північної Кароліни назвали чотири чинники, з якими пов'язана задоволеність клієнтів від комунікації з чат-ботами. Дослідники підкреслюють, що отримані результати можуть бути надзвичайно важливими для корпоративних брендів.

Автори дослідження стверджують, що найближчі декілька років чат-боти на основі штучного інтелекту, які покликані підвищити якість обслуговування клієнтів, стануть ще більш популярними та широко використовуваними, пише EurekAlert!

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Ми хотіли дізнатися, як ці чат-боти впливають на призначений для користувача досвід і те, як споживачі ставляться до брендів,

– сказав автор дослідження і доцент кафедри комунікацій в Університеті Північної Кароліни Ян Ченг.

Дослідження

Вчені опитали 1064 споживачів в США, які використовували чат-ботів принаймні однієї з 30 американських компаній (від індустрії моди до галузі програмного забезпечення) з високими оцінками якості обслуговування. Дослідники виявили 4 речі, від яких найчастіше залежала задоволеність клієнтів.

1. Зручність

"Якщо людям здається, що чат-боти швидкі й ефективні, вони з більшою ймовірністю будуть задоволені їх роботою. Я можу зрозуміти їх, адже сам ненавиджу розмовляти зі службою підтримки, коли мене переводять від однієї людини до іншої", – відзначив Ченг.

2. Інформація

Споживачам сподобалося те, що чат-бот надав дані, які виявилися корисними та актуальними.

3. Настрій

Користувачі відзначають, що взаємодія з чат-ботом була приємною або веселою.

4. Соціальна присутність

Під час комунікації з чат-ботом учасники опитування відчували, що вони взаємодіють з розумною істотою.

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Важливо! Деякі користувачі під час взаємодії з чат-ботом відчули, що конфіденційність їх особистих даних може бути під загрозою. В таких випадках вони висловлювали незадоволення сервісом.

Компанії повинні звернути увагу на результати дослідження, інвестуючи в сервіси чат-ботів на основі ШІ. Ми також виявили, що задоволеність клієнта при використанні чат-бота пов'язана з його лояльністю до відповідного бренду,

– підсумовує Ян Ченг.