Мы не меряем расстояние с помощью локтей либо не высчитываем яркость лампочки количеством горящих свечей. Хотя, как это ни парадоксально, замеры мощности двигателя осуществляется с применением "лошадей", хотя научное измерение – в Ваттах.

Впервые "сила коня" стала мерилом во второй половине XVIII века. К тому времени уже была изобретена паровая машина. С ее помощью выкачивали воду из угольных шахт. Увеличить ее производительность задумал шотландский ученый Джеймс Ватт.

Интересно Украинский студент создал клавиатуру-перчатку MPBoard: о разработке



Портрет Джеймса Ватта, художник Генри Говард / Фото wikipedia

Как Ватт модернизировал паровую машину

Он существенно модернизировал конструкцию машины, работавшей на пару. С внесенными новшествами работа двигателя была увеличена в 4, а то и в 5 раз. Изобретение настолько стало успешным, что его считают важным толчком для промышленной революции.



Паровая машина Джеймса Ватта / Фото Nicolas Perez

Удачный маркетинговый ход

Продвигать продажи нового двигателя оказалось непросто. Дело в том, что в то время не все пользовались паровыми машинами. Значительная часть населения все еще использовала лошадей в работе. Ватт хотел найти способ, чтобы заставить этих людей понять преимущества его машины с помощью цифр.

Чтобы объяснить насколько его двигатель был продуктивным, чем лошади, ему пришлось сравнить эффективность двух совершенно разных сущностей, используя одну единицу. Ватт предложил посчитать, сколько лошадей, работающих на скачивании воды из угольной шахты, сможет заменить его паровой двигатель.

Эта величина явно не была абсолютной, но это не имело значения ни для Ватта, ни для потенциальных покупателей. Владельцу лошади нужно было знать лишь то, что паровой двигатель Ватта мог выполнить работу 5 лошадей.

Полезное изобретение В Нидерландах создали маску, с которой после использования прорастают цветы



Паровой двигатель Ватта мог заменить 5 лошадей / Фото getty images

Это сравнение творило чудеса, и двигатель Ватта стал одним из самых ценных инструментов промышленной революции. Даже сегодня термин "лошадиная сила" используется как дополнительная единица, говоря о выходной мощности турбин, поршневых двигателей и других машин.