Нидерландский дизайнер Марианна де Гроот создала маску из рисовой бумаги, которая биологически разлагается. Более того, после использования ее можно закопать в землю – и на этом месте прорастут цветы.

Все потому, что между слоями рисовой бумаги есть семена цветов, которые могут прорасти при правильных условиях. Маска получила название Marie Bee Bloom.

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Материал для нее сделан из смеси риса, воды, а также натурального крахмала. В то же время большинство масок сейчас изготавливают из пластиковых волокон, содержащих микропластик.

Обратите внимание! Из 52 миллиардов масок, изготовленных во всем мире на протяжении 2020 года, примерно 1,56 миллиарда попали в океаны. Там они могут оставаться на века.

Длину повязок маски, изготовленные из обычной пряжи, можно регулировать. Части маски "приклеены" один к одному с помощью картофельного крахмала.

Что известно о защите

В Fast Company пытались выяснить, действительно ли маска из рисовой бумаги защищает от вирусов. Там не нашли ни одного примера, когда бы этот материал был протестирован как средство индивидуальной защиты.

Справка. Одна маска Marie Bee Bloom обойдется в примерно 3,5 доллара. Это – гораздо дороже чем хирургические маски и даже маски-респираторы N95.

Так что, похоже, что маски из рисовой бумаги не обеспечивают максимальный уровень защиты пользователя. В то же время, что важно, демонстрируют экологический подход.