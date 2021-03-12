Студент ЧНУ имени Петра Могилы Сергей Овчар разработал многофункциональную клавиатуру-перчатку MPBoard. Устройство является удобным, компактным, а также обеспечивает абсолютную свободу движений.

Инновационный проект презентовали потребителям и инвесторам на конкурсе стартапов Startup BSNU 2020.

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Что известно об устройстве

Сергей Овчар, разработчик MPBoard, учится на третьем курсе факультета компьютерных наук ЧНУ им. Петра Могилы. Он разработал устройство в сотрудничестве со старшим преподавателем Иваном Бурлаченко, который является автором идеи.

По словам разработчика, клавиатура является сверхпрочной и устойчивой к повреждениям. Она оснащена защитным корпусом для уязвимых элементов. Беспроводная клавиатура работает на базе гироскопов – устройств, которые способны точно измерять углы наклона предмета в пространстве. MPBoard может непрерывно работать до 10–12 часов на одном заряде.

Клавиатура-перчатка MPBoard / Фото пресс-службы ЧНУ им. Петра Могилы

Отмечают, что устройство будет стоить значительно дешевле, чем аналоги.

Сейчас MPBoard дорабатывают. Следующий шаг – внедрение функции управления жестами, что сделает взаимодействие с устройством еще проще и удобнее.