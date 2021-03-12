Украинский студент создал клавиатуру-перчатку MPBoard: о разработке
Студент ЧНУ имени Петра Могилы Сергей Овчар разработал многофункциональную клавиатуру-перчатку MPBoard. Устройство является удобным, компактным, а также обеспечивает абсолютную свободу движений.
Источник:пресс-служба ЧНУ им. Петра Могилы
Инновационный проект презентовали потребителям и инвесторам на конкурсе стартапов Startup BSNU 2020.
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Что известно об устройстве
Сергей Овчар, разработчик MPBoard, учится на третьем курсе факультета компьютерных наук ЧНУ им. Петра Могилы. Он разработал устройство в сотрудничестве со старшим преподавателем Иваном Бурлаченко, который является автором идеи.
По словам разработчика, клавиатура является сверхпрочной и устойчивой к повреждениям. Она оснащена защитным корпусом для уязвимых элементов. Беспроводная клавиатура работает на базе гироскопов – устройств, которые способны точно измерять углы наклона предмета в пространстве. MPBoard может непрерывно работать до 10–12 часов на одном заряде.
Клавиатура-перчатка MPBoard / Фото пресс-службы ЧНУ им. Петра Могилы
Отмечают, что устройство будет стоить значительно дешевле, чем аналоги.
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