Ми не міряємо відстань за допомогою ліктів або не вираховуємо яскравість лампочки кількістю палаючих свічок. Хоча, як це не парадоксально, заміри потужності двигуна здійснюється із застосуванням "коней", хоча науковий вимір – у Ваттах.

Вперше "сила коня" стала мірилом в другій половині XVIII століття. На той час уже була винайдена парова машина. З її допомогою викачували воду з вугільних шахт. Збільшити її продуктивність задумав шотландський учений Джеймс Ватт.

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Портрет Джеймса Ватта, художник Генрі Говард / Фото wikipedia

Як саме Ватт модернізував парову машину

Він істотно модернізував конструкцію машини, що працює на пару. З внесеними нововведеннями робота двигуна була збільшена в 4, а то й в 5 разів. Винахід настільки став успішним, що його вважають важливим поштовхом для промислової революції.



Парова машина Джеймса Ватта / Фото Nicolas Perez

Вдалий маркетинговий хід

Просувати продаж нового двигуна виявилося непросто. Річ у тім, що на той час не всі користувались паровими машинами. Значна частина населення все ще використовувала коней у роботі. Ватт хотів знайти спосіб, щоб змусити цих людей зрозуміти переваги його машини за допомогою цифр.

Щоб пояснити наскільки його двигун був продуктивнішим за коней, йому довелося порівняти ефективність двох абсолютно різних сутностей, використовуючи одну одиницю. Ватт запропонував порахувати, скільки коней, що працюють на викачуванні води з вугільної шахти, зможе замінити його паровий двигун.

Ця величина явно не була абсолютною, але це не мало значення ні для Ватта, ні для потенційних покупців. Власникові коня потрібно було знати лише те, що паровий двигун Ватта міг виконати роботу 5 коней.

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Паровий двигун Ватта міг замінити 5 коней / Фото getty images

Це порівняння творило чудеса, і двигун Ватта став одним із найцінніших інструментів промислової революції. Навіть сьогодні термін "кінська сила" використовується як додаткова одиниця, говорячи про вихідну потужність турбін, поршневих двигунів та інших машин.