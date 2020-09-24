Компания Silent Yachts представила концепцию "плавучих курортов" на солнечных батареях. Для этого предлагают усовершенствовать электрические катамараны – переоборудовать их в домики на воде.

Проект Silent Resorts нацелен на создание полностью автономных курортов для отдыха – в несколько раз меньше, чем типичные, пишет New Atlas.

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Идея заключается в том, чтобы объединить 18-метровый и 24-метровый катамараны рядом с причалом. Концепция также предусматривает наличие централизованных услуг на суше – рецепции, ресторана и зон отдыха, в частности бассейнов, спа-центров и тренажерных залов.



Концепция предусматривает наличие наземной инфраструктуры / Иллюстрация Silent Yachts

Каждый катамаран будет оборудован как роскошная вилла, укомплектована 4 номерами типа люкс с отдельными ванными комнатами и террасой. В то же время он будет оставаться функциональным морским судном – гости смогут отправиться в путешествие.

Интересно! Зато те, кому не нравится отдых на воде, смогут поселиться в номерах на набережной. Ведь компания также планирует развить наземную курортную инфраструктуру с собственной солнечной энергией.

Катамараны можно будет подсоединить к общей сети и использовать аккумуляторные блоки и солнечные батареи не только для подзарядки, но и для питания внешних зданий. Вероятнее всего, что посетители таки захотят сохранить эту энергию для последующей морского путешествия.

Как будут выглядеть плавучие курорты на солнечных батареях / Иллюстрации Silent Yachts



Преимуществом Silent Resort является то, что владельцам курортов не придется покупать большие участки земли. "Дорогое строительство, длительные согласования, сложное проектирование – это позади. Владельцам курортов понравится сокращение капиталовложений", – пояснил Майкл Келер, основатель Silent Yachts.

К тому же, текущие эксплуатационные расходы составят лишь небольшую часть от стоимости традиционной недвижимости,

– подчеркнул он.

В компании заверили: используя готовые концепции, курорт "под ключ" можно создать в любой точке мира всего лишь за 18 месяцев. Сейчас Silent Yachts работает над поиском инвесторов, заинтересованных в развитии частных островных курортов в Карибском море.