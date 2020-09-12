Компанія McDonald's відкрила у американській Флориді унікальний ресторан. Він взагалі не споживає електрики, натомість черпає енергію з відновлюваних джерел.

Над проєктом будівлі працювали в архітектурному бюро Ross Barney Architects з Чикаго, повідомляє designboom.

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Ресторан площею 745 квадратних метрів має дах V-подібної форми. Він покритий сонячними панелями, які, за попередніми розрахунками, зможуть генерувати 704 700 кВт·год щороку. В будівлю також інтегровані фотоелектричні скляні панелі.

На зовнішніх стінах ресторану, а це – 158 квадратних метрів, висаджені рослини. Вони потрібні для того, аби очищати повітря та утримувати воду. Крім цього, ліхтарі на парковці працюють завдяки сонячній енергії.

Як виглядає "зелений" ресторан McDonald's у США: фото WDWMAGIC



65% днів у році у закладі працює природна вентиляція. Автоматичні вікна-жалюзі реагують на датчики вологості та температури повітря. Вони спрацьовують, коли потрібно включити кондиціонер.

Також на території закладу встановлені стаціонарні велосипеди. За їх допомогою клієнти можуть запускати освітлення фірмової золотистої арки McDonald's.

Що ще планує компанія

У McDonald's заявили, що цей ресторан стане навчальним центром для компанії. На його прикладі тестуватимуть подальші кроки щодо зменшення споживання енергії та води.

Ми хотіли, аби люди зрозуміли стійкі цінності, які передували дизайну цієї будівлі,

– прокоментувала Керол Росс Барні, засновниця Ross Barney Architects.

У 2021 році McDonald's має намір пройти міжнародну сертифікацію "нульового енергоспоживання". Також корпорація хоче зменшити власні викиди парникових газів – до 2030 року на 36% (у порівнянні з показником у 2015 році).