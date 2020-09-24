Компанія Silent Yachts представила концепцію "плавучих курортів" на сонячних батареях. Для цього пропонують вдосконалили електричні катамарани – переобладнати їх в будиночки на воді.

Проєкт Silent Resorts націлений на створення повністю автономних курортів для відпочинку – у кілька разів менших за типові, пише New Atlas.

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Ідея полягає в тому, щоб об'єднати 18-метровий та 24-метровий катамарани поруч з причалом. Концепція також передбачає наявність централізованих послуг на суші – рецепції, ресторану та зон відпочинку, зокрема басейнів, спа-центрів та тренажерних залів.



Концепція передбачає наявність наземної інфраструктури / Ілюстрація Silent Yachts

Кожен катамаран буде обладнаний як розкішна вілла, укомплектована 4 номерами типу люкс з окремими ванними кімнатами та терасою. Водночас він залишатиметься функціональним морським судном – гості зможуть відправитися у подорож.

Цікаво! Натомість ті, кому не до вподоби відпочинок на воді, зможуть поселитися у номерах на набережній. Адже компанія також планує розвинути наземну курортну інфраструктуру з власною сонячною енергією.

Катамарани можна буде під'єднати до загальної мережі та використовувати акумуляторні блоки та сонячні батареї не лише для підзарядки, але й для живлення зовнішніх будівель. Найімовірніше, що відвідувачі таки захочуть зберегти цю енергію для наступної морської подорожі.

Як виглядатимуть плавучі курорти на сонячних батареях / Ілюстрації Silent Yachts



Перевагою Silent Resort є те, що власникам курортів не доведеться купувати великі ділянки землі. "Дороге будівництво, тривалі погодження, складне проєктування – це позаду. Власникам курортів сподобається скорочення капіталовкладень", – пояснив Майкл Келер, засновник Silent Yachts.

До того ж, поточні експлуатаційні витрати складуть лише невелику частину від вартості традиційної нерухомості,

– наголосив він.

У компанії запевнили: використовуючи готові концепції, курорт "під ключ" можна створити в будь-якій точці світу всього лиш за 18 місяців. Наразі Silent Yachts працює над пошуком інвесторів, зацікавлених у розвитку приватних острівних курортів в Карибському морі.