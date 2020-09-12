Компания McDonald's открыла в американской Флориде уникальный ресторан. Он вообще не потребляет электричество, а черпает энергию из возобновляемых источников.

Над проектом здания работали в архитектурном бюро Ross Barney Architects из Чикаго, сообщает designboom.

К теме На сколько подешевела солнечная энергия за последние 10 лет

Ресторан площадью 745 квадратных метров имеет крышу V-образной формы. Он покрыт солнечными панелями, которые, по предварительным расчетам, смогут генерировать 704,7 тысяч кВт · ч ежегодно. В здание также интегрированные фотоэлектрические стеклянные панели.

На внешних стенах ресторана, а это – 158 квадратных метров, высажены растения. Они нужны для того, чтобы очищать воздух и удерживать воду. Кроме этого, фонари на парковке работают благодаря солнечной энергии.

Как выглядит "зеленый" ресторан McDonald's в США: фото WDWMAGIC



В течение 65% дней в году в заведении работает естественная вентиляция. Автоматические окна-жалюзи реагируют на датчики влажности и температуры воздуха. Они срабатывают, когда нужно включить кондиционер.

Также на территории заведения установлены стационарные велосипеды. С их помощью клиенты могут запускать освещения фирменной золотистой арки McDonald's.

Что еще планирует компания

В McDonald's заявили, что этот ресторан станет учебным центром для компании. На его примере будут тестировать дальнейшие шаги по уменьшению потребления энергии и воды.

Мы хотели, чтобы люди поняли устойчивые ценности, которые предшествовали дизайна этого здания,

– прокомментировала Кэрол Росс Барни, основательница Ross Barney Architects.

В 2021 году McDonald's намерена пройти международную сертификацию "нулевого энергопотребления". Также корпорация хочет уменьшить собственные выбросы парниковых газов – к 2030 году на 36% (по сравнению с показателем в 2015 году).