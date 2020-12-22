Создали первый англоязычный онлайн-курс об Украине: история, культура, идентичности
В Украине представили первый англоязычный онлайн-курс об истории нашего государства. Его разработали: Украинский институт, Киево-Могилянская академия и студия онлайн-образования EdEra. Курс получил название "Ukraine: History, Culture, and Identities" (Украина: история, культура и идентичности).
К разработке курса присоединились выдающиеся украинские исследователи, которые на протяжении многих лет преподают в одном из лучших высших учебных заведений Украины – "Киево-Могилянской академии", рассказывают Инновации 24.
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Что в курсе?
По словам разработчиков курса, Украина – это не только война и Чернобыль. Украина всегда играла важную роль в глобальных исторических процессах. Это родина всемирно известных талантливых писателей, художников, ученых, спортсменов. Все желающие смогут получить основательные базовые знания о тысячелетней истории Украины – от Киевской Руси до провозглашения независимости. Исследователи сделали все возможное, чтобы раскрыть роль Украины в европейской и мировой истории. Не оставили без внимания и распространенные в мире стереотипы относительно Украины: лекторы развенчали мифы и установили истину.
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Лекторами онлайн-курса "Ukraine: History, Culture and Identities" стали лучшие преподаватели Киево-Могилянской академии – Максим Яковлев, Татьяна Григорьева, Вадим Аристов, Екатерина Дыса, Наталья Шлихта. Он предусматривает следующие модули:
- Киевская Русь в Средние века;
- Украинские земли в раннею эпоху;
- Украина в длинном XIX в.;
- Украина в XX в.; Независимая Украина.
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