Створили перший англомовний онлайн-курс про Україну: історія, культура, ідентичності
В Україні представили перший англомовний онлайн-курс про історію нашої держави. Його розробили: Український інститут, Києво-Могилянська академія та студія онлайн-освіти EdEra. Курс отримав назву "Ukraine: History, Culture, and Identities" (Україна: історія, культура та ідентичності).
До розробки курсу долучилися видатні українські дослідники, які впродовж багатьох років викладають в одному з найкращих вищих навчальних закладів України – "Києво-Могилянській академії", розповідають Інновації 24.
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Що в курсі?
За словами розробників курсу, Україна – це не лише війна та Чорнобиль. Україна завжди відігравала вагому роль у глобальних історичних процесах. Це батьківщина всесвітньовідомих талановитих письменників, митців, науковців, спортсменів. Усі охочі зможуть отримати ґрунтовні базові знання про тисячолітню історію України – від Київської Русі до проголошення незалежності. Дослідники зробили усе можливе, аби розкрити роль України у європейській та світовій історії. Не оминули увагою й поширені у світі стереотипи щодо України: лектори розвінчали міфи та встановили істину.
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Лекторами онлайн-курсу "Ukraine: History, Culture and Identities" стали найкращі викладачі Києво-Могилянської академії – Максим Яковлєв, Тетяна Григор’єва, Вадим Арістов, Катерина Диса, Наталя Шліхта. Він передбачає наступні модулі:
- Київська Русь у Середні віки;
- Українські землі у Ранньомодерну епоху;
- Україна в довгому XIX ст.;
- Україна в XX ст.; Незалежна Україна.
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