Имея по 100 долларов, миксер и арахис, одногруппники Михаил Бойко и Тарас Фитьо в 2011 году создали свою первую партию арахисовой пасты прямо на домашней кухне. Сейчас у них – профессиональные мощности производства и разнообразие паст под торговой маркой ТОМ.

Сегодня ТОМ – один из крупнейших производителей арахисовой пасты в Украине. В месяц компания выпускает от 25 до 50 тонн продукта. В эфире 24 канала Михаил Бойко рассказал о пути к успеху.

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Как и когда появилась идея

Михаил Бойко и Юрий Фитьо были студентами факультета политологии ЛНУ имени Ивана Франко. На втором курсе они на 4 месяца поехали по студенческой программе Work & Travel в США.

Вернувшись в Украину, решили изготавливать арахисовую пасту. Ведь в Америке она очень пришлась им по вкусу. К тому же, выяснилось, что на родине этот рынок – свободный.

С какими сложностями сталкивались

Михаил Бойко рассказал, что начинать свое дело пришлось с "абсолютного нуля" – без знаний и денег. А за 8 лет существования бренда они сталкивались не со всеми возможными проблемами. И, что важно, ни на одном из этапов не возлагали руки и продолжали работу.

Мы продолжали бить в одну точку – тысячи, десятки тысяч раз. Сегодня у нас действительно самое большое и мощное производство даже на всем постсоветском пространстве,

– заверил он.

По его словам, в начале было довольно непросто популяризировать свой продукт. Ведь когда ребята вернулись в Украину, то были первыми и единственными производителями арахисовой пасты в Украине.

Успех – через челленджи

Поэтому нужно было чуть ли не всем объяснять, что это такое и почему эта паста отличается от американской. Ведь классическая арахисовая паста в США – не слишком полезна, в ней есть трансжиры. Компания ТОМ производит натуральную.

"Мне кажется, что как раз из-за таких челленджей, которые мы создавали сами для себя, из-за незнания и отсутствия опыта, мы просто делали свое "домашнее задание". Делали эту работу десятки тысяч раз. Теперь такие проблемы сведены к нулю", – отметил предприниматель.

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Как отметил Бойко, сейчас в компании ТОМ есть амбициозная цель – в хорошем смысле "похитить" завтраки украинцев. Чтобы арахисовую пасту смаковали чуть ли не в каждой украинской семье.