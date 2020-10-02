Маючи по 100 доларів, міксер та арахіс, одногрупники Михайло Бойко та Тарас Фітьо у 2011 році створили свою першу партію арахісової пасти прямо на домашній кухні. Зараз у них – професійні потужності виробництва та різноманіття паст під торговою маркою ТОМ.

Сьогодні ТОМ – один з найбільших виробників арахісової пасти в Україні. В місяць компанія випускає від 25 до 50 тонн продукту. В ефірі 24 каналу Михайло Бойко розповів про шлях до успіху.

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Як та коли з'явилася ідея

Михайло Бойко та Юрій Фітьо були студентами факультету політології ЛНУ імені Івана Франка. На другому курсі на 4 місяці поїхали по студентській програмі Work & Travel у США.

Повернувшись в Україну, вирішили виготовляти арахісову пасту. Адже в Америці вона дуже припала їм до смаку. До того ж, з'ясувалося, що на батьківщині цей ринок – вільний.

З якими складнощами зіштовхувалися

Михайло Бойко розповів, що починати свою справу довелося з "абсолютного нуля" – без знань та без грошей. А за 8 років існування бренду зіштовхувалися чи не зі всіма можливими проблемами. Та, що важливо, на жодному з етапів не покладали рук та продовжували роботу.

Ми продовжували бити в одну точку – тисячі, десятки тисяч разів. Станом на сьогодні в нас справді найбільше та найпотужніше виробництво навіть на всьому пострадянському просторі,

– запевнив він.

За його словами, на початку було досить непросто популяризували свій продукт. Адже коли хлопці повернулися в Україну, то були першими та єдиними виробниками арахісової пасти в Україні.

Успіх – через челленджі

Тому потрібно було ледь не усім пояснювати, що це таке та чому ця паста відрізняється від американської. Адже класична арахісова паста у США – не надто корисна, у ній є трансжири. Компанія ТОМ натомість виготовляє натуральну.

"Але мені здається, що якраз через такі челленджі, які ми створювали самі для себе, через незнання та відсутність досвіду, ми просто робили своє "домашнє завдання". Робили цю роботу десятки тисяч разів. Тепер такі проблеми зведені до нуля", – зауважив підприємець.

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Як зауважив Бойко, зараз у компанії ТОМ є амбітна ціль – в хорошому розумінні "викрасти" сніданки українців. Аби арахісову пасту смакували чи не у кожній українській сім'ї.