Українська компанія Eat Me At розпочала виготовлення рослинного м'яса у вигляді фаршу, яке за смаковими властивостями абсолютно не відрізняється від класичної мʼясної продукції.

Мета компанії – створити рослинне м’ясо, яке за смаком буде ідентичним до тваринного, а за складом – чистіше та корисніше. Автор стартапу Андрій Черуха разом з провідними спеціалістами розробляв технологію виробництва нового продукту близько двох років, розповідає Mind.

Цікаво: Роботи замінили офіціантів у ресторанах Південної Кореї: вражаючі фото

Рослинне м'ясо виробництва Eat Me At / Eat Me At

Як народилася ідея?

У США майже 10 років тому почали розробляти м’ясо на основі рослин. У 2018-му, коли його вже можна було придбати в супермаркетах та скуштувати у місцевих ресторанах, я поїхав в Америку з метою спробувати та привезти зразки в Україну. За два роки, починаючи з 2018-го, я познайомився з десятками технологів із різних країн, ми зробили сотні тестів, рецептур фаршу, випрацювали власні технології виготовлення, перш ніж досягти продукту, який нам повністю сподобався, – розповідає автор стартапу Андрій Черуха.

Рослинне м'ясо виробництва Eat Me At / Eat Me At

Що потрібно знати про продукт?

Рослинний фарш від Eat Me At:

Підходить для веганів та вегетеріанців, але створений для людей, які обожнюють м'ясо. Не містить ГМО, антибіотиків та шкідливих жирів. Екологічний продукт: не є причиною викиду парникових газів, не потребує великої кількості води та зерна, не забруднює територію, на якій виготовляється.

Рослинне м'ясо виробництва Eat Me At / Eat Me At

Автор ідеї Eat Me At запевняє, що розроблений продукт може стати якісною альтернативою тваринному мʼясу. Адже це не просто фарш-напівфабрикат. Це заявка зробити світ кращим та добрішим до тварин, запевняють виробники продукту на офіційному сайті.

Ще з університетських часів я не раз практикував вегетаріанство, але максимум мене вистачало на один рік. Мабуть, тому, що м’ясо для мене – це смачно, і воно надто сильно інтегроване в наше повсякденне життя. Але те, яким способом таке м’ясо добувається, завжди було для мене неприйнятним. Є безліч речей, які людство згадує, як темну пляму історії. Нам соромно за спричинені утиски інших, рабство. І судячи з розвитку цивілізації та зародження цінностей, вже через кілька десятиліть нам буде так само соромно за жорстоке поводження з тваринами, за шкоду екології – тільки заради смаку їжі, – додають виробники українського рослинного м'яса.

Рослинне м'ясо виробництва Eat Me At / Eat Me At

Які інгредієнти входять до складу рослинного фаршу виробництва Eat Me At?

Секретами рецептури поділився засновник стартапу Андрій Черуха. Він розповів, що рослинний фарш складається з:

основи – текстурованого соєвого білка;

дріжджових екстрактів, які багаті на білки та вітамінами групи В – саме вони відповідають за смак штучного м’яса;

мінералів коджі, які добуваються природним шляхом з міцелію коджі (різновид грибів, який часто використовується в азіатській кухні для бродіння та ферментації продуктів);

метилцелюлози, яка необхідна для скріплення фаршу в стабільну масу;

кокосової і соняшникової олії, які забезпечують необхідний рівень жирності;

соку буряка та натурального барвника, зробленого з карамелі, що надає м’ясу необхідний колір.

Рослинне м'ясо виробництва Eat Me At / Eat Me At

Скільки коштує інноваційне м’ясо?

Виробники зазначають, що упаковка продукту вагою 350 грам коштує 160 грн. До того ж при оптових об’ємах замовлень покупцям пропонуватимуть знижки.

Рослинне м'ясо виробництва Eat Me At / Eat Me At