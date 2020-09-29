В Україні розпочали виробництво власного штучного м’яса: все про стартап Eat Me At
Українська компанія Eat Me At розпочала виготовлення рослинного м'яса у вигляді фаршу, яке за смаковими властивостями абсолютно не відрізняється від класичної мʼясної продукції.
Мета компанії – створити рослинне м’ясо, яке за смаком буде ідентичним до тваринного, а за складом – чистіше та корисніше. Автор стартапу Андрій Черуха разом з провідними спеціалістами розробляв технологію виробництва нового продукту близько двох років, розповідає Mind.
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Рослинне м'ясо виробництва Eat Me At / Eat Me At
Як народилася ідея?
У США майже 10 років тому почали розробляти м’ясо на основі рослин. У 2018-му, коли його вже можна було придбати в супермаркетах та скуштувати у місцевих ресторанах, я поїхав в Америку з метою спробувати та привезти зразки в Україну. За два роки, починаючи з 2018-го, я познайомився з десятками технологів із різних країн, ми зробили сотні тестів, рецептур фаршу, випрацювали власні технології виготовлення, перш ніж досягти продукту, який нам повністю сподобався, – розповідає автор стартапу Андрій Черуха.
Рослинне м'ясо виробництва Eat Me At / Eat Me At
Що потрібно знати про продукт?
Рослинний фарш від Eat Me At:
- Підходить для веганів та вегетеріанців, але створений для людей, які обожнюють м'ясо.
- Не містить ГМО, антибіотиків та шкідливих жирів.
- Екологічний продукт: не є причиною викиду парникових газів, не потребує великої кількості води та зерна, не забруднює територію, на якій виготовляється.
Рослинне м'ясо виробництва Eat Me At / Eat Me At
Ще з університетських часів я не раз практикував вегетаріанство, але максимум мене вистачало на один рік. Мабуть, тому, що м’ясо для мене – це смачно, і воно надто сильно інтегроване в наше повсякденне життя. Але те, яким способом таке м’ясо добувається, завжди було для мене неприйнятним. Є безліч речей, які людство згадує, як темну пляму історії. Нам соромно за спричинені утиски інших, рабство. І судячи з розвитку цивілізації та зародження цінностей, вже через кілька десятиліть нам буде так само соромно за жорстоке поводження з тваринами, за шкоду екології – тільки заради смаку їжі, – додають виробники українського рослинного м'яса.
Рослинне м'ясо виробництва Eat Me At / Eat Me At
Які інгредієнти входять до складу рослинного фаршу виробництва Eat Me At?
Секретами рецептури поділився засновник стартапу Андрій Черуха. Він розповів, що рослинний фарш складається з:
- основи – текстурованого соєвого білка;
- дріжджових екстрактів, які багаті на білки та вітамінами групи В – саме вони відповідають за смак штучного м’яса;
- мінералів коджі, які добуваються природним шляхом з міцелію коджі (різновид грибів, який часто використовується в азіатській кухні для бродіння та ферментації продуктів);
- метилцелюлози, яка необхідна для скріплення фаршу в стабільну масу;
- кокосової і соняшникової олії, які забезпечують необхідний рівень жирності;
- соку буряка та натурального барвника, зробленого з карамелі, що надає м’ясу необхідний колір.
Рослинне м'ясо виробництва Eat Me At / Eat Me At
Скільки коштує інноваційне м’ясо?
Виробники зазначають, що упаковка продукту вагою 350 грам коштує 160 грн. До того ж при оптових об’ємах замовлень покупцям пропонуватимуть знижки.
Рослинне м'ясо виробництва Eat Me At / Eat Me At