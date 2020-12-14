Японская компания Panasonic начнет тестирование доставки продуктов из магазинов автономными роботами. Новейший сервис запустят в феврале 2021 в умном городе Фудзисава. Немудрено, что инновационное решение связано с пандемией COVID-19.

Робот представляет собой небольшую капсулу, внутри которой можно безопасно разместить заказ. Он использует сенсоры и другие встроенные системы для предотвращения столкновений и нарушений маршрута. Максимальная скорость, с которой будет двигаться автономный робот, составит примерно 4 километра в час, пишет Kyodo News.

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Робот от Panasonic может самостоятельно обходить препятствия, однако разработчики предусмотрели и ручное дистанционное управление с участием операторов в случаях, когда произойдет сбой в работе устройства.

Робот-курьер от Panasonic / Фото Kyodo News

Panasonic начала испытывать автопилотированных роботов для доставки продуктов питания и предметов первой необходимости еще в ноябре. Сейчас разработчики ожидают разрешений от министерств и служб, регулирующих движение на общественных дорогах.

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Почему это актуально?

Современные реалии показывают, что использование роботов является важным и эффективным технологическим решением для бесконтактной доставки, которая стремительно приобрела огромную популярность. Пандемия вызвала повышение заинтересованности населения в покупках онлайн и доставке товаров на дом, однако нехватка рабочей силы оказалась глобальной проблемой для Японии.