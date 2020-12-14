Японська компанія Panasonic розпочне тестування доставки продуктів із магазинів автономними роботами. Новітній сервіс запустять у лютому 2021 року в розумному місті Фудзісава. Відомо, що інноваційне рішення пов’язане з пандемією COVID-19.

Робот являє собою невелику капсулу, всередині якої можна безпечно розмістити замовлення. Він використовує сенсори та інші вбудовані системи для запобігання зіткнень та порушень маршруту. Максимальна швидкість, з якою рухатиметься автономний робот, становитиме приблизно 4 кілометри на годину, пише Kyodo News.

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Робот від Panasonic може самостійно оминати перешкоди, проте розробники передбачили й ручне дистанційне керування за участі операторів у випадках, коли відбудеться збій у роботі пристрою.

Робот-кур'єр від Panasonic / Фото Kyodo News

Panasonic почала випробовувати автопілотованих роботів для доставки продуктів харчування і предметів першої необхідності ще у листопаді. Наразі розробники очікують на відповідні дозволи від міністерств і служб, що регулюють рух на громадських дорогах.

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Чому це актуально?

Сучасні реалії демонструють, що використання роботів є важливим та ефективним технологічним рішенням для безконтактної доставки, яка стрімко набула шаленої популярності. Пандемія спричинила підвищення зацікавленості населення в покупках онлайн та доставці товарів додому, проте нестача робочої сили виявилася глобальною проблемою для Японії.