Платформа для анонимных отзывов и опросов сотрудников Blind провела исследование о работе специалистов технологических компаний. Сколько же реальных часов в день работают удаленные сотрудники? Читайте в материале.

Источник: Blind

Бесспорно, почти весь деловой мир уже адаптировался к новым реалиям, которые вызваны пандемией COVID-19. Однако дистанционный режим работы до сих пор вызывает множество споров. Сколько же времени работники уделяют своим непосредственным обязанностям, а сколько – просмотру Netflix и личным делам?

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Результаты

Команда Blind привлекла сотрудников 42 технологических компаний. По результатам опроса:

31% работников уделяют работе от 3 до 4 часов в день;

30% сотрудников тратят на работу от 7 до 10 часов в день;

27% специалистов работают от 5 до 6 часов в день;

11% респондентов занимаются своими непосредственными обязанностями от 1 до 2 часов в день.

Аналитики добавляют, что большинство сотрудников сочетают удаленную работу и личные дела. Например, во время рабочего дня они могут забрать детей из школы или выгулять собаку.

Один из сотрудников ритейл-гиганта Amazon рассказал о своем пути от сверхурочной работы и выгорания до комфортной нагрузки и гармонии.

В прошлом году я работал 12-14 часов в день (65-70 часов в неделю). Неделя в неделю. Началось выгорание. Никакой отдачи – ни признания, ни промо-акций, ни реальной пользы. Просто ужас. Я взял это в свои руки – теперь я работаю 44-48 часов в неделю. Я стал целеустремленнее, производительнее и счастливее,

– рассказал он.

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Интересно, что обычный рабочий день сотрудника Facebook несколько другой: "Если учитывать встречи, то это 9-10 рабочих часов в день. Если нет – менее одного часа в день", – отметил сотрудник компании.