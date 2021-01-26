Скільки насправді працюють дистанційні співробітники: опитування
Платформа для анонімних відгуків та опитувань співробітників Blind провела дослідження щодо роботи фахівців технологічних компаній. Скільки ж реальних годин на день працюють дистанційні співробітники? Читайте у матеріалі.
Джерело: Blind
Результати
Команда Blind залучила співробітників 42 технологічних компаній. За результатами опитування:
- 31% працівників приділяють роботі від 3 до 4 годин на день;
- 30% співробітників витрачають на роботу від 7 до 10 годин на день;
- 27% фахівців працюють від 5 до 6 годин на день;
- 11% респондентів займаються своїми безпосередніми обов'язками від 1 до 2 годин на день.
Один зі співробітників ритейл-гіганта Amazon розповів про свій шлях від понаднормової роботи та вигорання до комфортного навантаження та гармонії.
Минулого року я працював 12-14 годин на день (65-70 годин на тиждень). Тиждень у тиждень. Розпочалося вигорання. Ніякої віддачі – ані визнання, ані промо-акцій, ані реальної користі. Просто жах. Я взяв це у свої руки – тепер я працюю 44-48 годин на тиждень. Я став цілеспрямованішим, продуктивнішим та щасливішим,
– розповів він.
Не пропустіть Вигорання посилює стрес на роботі та створює замкнене коло: дослідження
Цікаво, що звичайний робочий день співробітника Facebook дещо інший: "Якщо враховувати зустрічі, то це 9-10 робочих годин на день. Якщо ні – менше однієї години на день", – відзначив працівник компанії.
Поділитися новиною