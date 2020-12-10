В Одессе на Воронцовском маяке установили современную систему навигации: почему это важно
На башне Воронцовского маяка в Одесском морском торговом порту установили автоматическую идентификационную систему средств навигационного оборудования с метеостанцией.
Специалисты подрядчика Госгидрографии установили оборудование автоматической идентификационной системы средств навигационного оборудования (АИС СНО) с метеостанцией (Carbon AIS AtoN type 3). Об этом сообщает пресс-служба Госгидрографии в Facebook.
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Сейчас уже завершены пусконаладочные работы и ожидают разрешительную документацию от Украинского государственного центра радиочастот.
Какие возможности открывает современная система навигации?
Современное оснащение Воронцовского маяка позволит:
- специалистам по управлению СНО Госгидрографии передавать и получать информацию по каналам АИС и увеличить информативность АИС – это будет способствовать повышению безопасности судоходства на подходах к Одесскому морскому порту;
- судоводители смогут идентифицировать объект при любых погодных условиях, передавать и получать информацию, в том числе и метеорологическую, каналами АИС.
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