На башне Воронцовского маяка в Одесском морском торговом порту установили автоматическую идентификационную систему средств навигационного оборудования с метеостанцией.

Специалисты подрядчика Госгидрографии установили оборудование автоматической идентификационной системы средств навигационного оборудования (АИС СНО) с метеостанцией (Carbon AIS AtoN type 3). Об этом сообщает пресс-служба Госгидрографии в Facebook.

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Сейчас уже завершены пусконаладочные работы и ожидают разрешительную документацию от Украинского государственного центра радиочастот.

Какие возможности открывает современная система навигации?

Современное оснащение Воронцовского маяка позволит:

специалистам по управлению СНО Госгидрографии передавать и получать информацию по каналам АИС и увеличить информативность АИС – это будет способствовать повышению безопасности судоходства на подходах к Одесскому морскому порту;

судоводители смогут идентифицировать объект при любых погодных условиях, передавать и получать информацию, в том числе и метеорологическую, каналами АИС.

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Комплекс предназначен для: мониторинга состояния СНО, повышения безопасности и эффективности судоходства; сбора информации в реальном времени и дистанционного контроля изменений параметров СНО; обеспечения надежных и всепогодных возможностей идентификации судов; передачи метеорологической информации и сообщений о точном местонахождении плавучих средств.