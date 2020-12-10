На башті Воронцовського маяка в Одеському морському торговому порту встановили автоматичну ідентифікаційну систему засобів навігаційного обладнання з метеостанцією.

Фахівці підрядника Держгідрографії встановили обладнання автоматичної ідентифікаційної системи засобів навігаційного обладнання (АІС ЗНО) з метеостанцією (Carbon AIS AtoN type 3). Про це повідомляє пресслужба Держгідрографії у Facebook.

Читайте також: Вперше за 29 років: в Україні побудують нові літаки Ан-178

Наразі вже завершені пусконалагоджувальні роботи й очікують на дозвільну документацію від Українського державного центру радіочастот.

Які можливості відкриває сучасна система навігації?

Сучасне оснащення Воронцовського маяка дасть можливість:

фахівцям з управління ЗНО Держгідрографії передавати та отримувати інформацію каналами АІС та збільшити інформативність АІС – це сприятиме підвищенню безпеки судноплавства на підходах до Одеського морського порту;

судноводії зможуть ідентифікувати об’єкт за будь-яких погодних умов, передавати та отримувати інформацію, зокрема і метеорологічну, каналами АІС.

Не пропустіть: Американський безпілотник випробує протиповітряну оборону України: деталі

Комплекс призначено для: моніторингу стану ЗНО, підвищення безпеки та ефективності судноплавства; збору інформації в реальному часі та дистанційного контролю зміни параметрів ЗНО; забезпечення надійних і всепогодних можливостей ідентифікації суден; передачі метеорологічної інформації та повідомлень про точне місцеперебування плавучих засобів.