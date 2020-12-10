В Одесі на Воронцовському маяку встановили сучасну систему навігації: чому це важливо
На башті Воронцовського маяка в Одеському морському торговому порту встановили автоматичну ідентифікаційну систему засобів навігаційного обладнання з метеостанцією.
Фахівці підрядника Держгідрографії встановили обладнання автоматичної ідентифікаційної системи засобів навігаційного обладнання (АІС ЗНО) з метеостанцією (Carbon AIS AtoN type 3). Про це повідомляє пресслужба Держгідрографії у Facebook.
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Наразі вже завершені пусконалагоджувальні роботи й очікують на дозвільну документацію від Українського державного центру радіочастот.
Які можливості відкриває сучасна система навігації?
Сучасне оснащення Воронцовського маяка дасть можливість:
- фахівцям з управління ЗНО Держгідрографії передавати та отримувати інформацію каналами АІС та збільшити інформативність АІС – це сприятиме підвищенню безпеки судноплавства на підходах до Одеського морського порту;
- судноводії зможуть ідентифікувати об’єкт за будь-яких погодних умов, передавати та отримувати інформацію, зокрема і метеорологічну, каналами АІС.
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