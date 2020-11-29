Международный аэропорт "Одесса" получил новую взлетно-посадочную полосу, строительством которой занималась компания "Автомагистраль – Юг".

Масштабный проект реализовывали в течение 2,5 лет. Работы завершились летом 2020 года, пишут Крылья.

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Новая ВПП: почему она особенная?

Для возведения новой полосы создали производственно-техническую базу на территории аэропорта. При строительстве использовали самые современные технологии, в частности уникальный бетоноукладочный комплекс Gomaco GP4.

Длина новой взлетно-посадочной полосы составляет 2 800 метров, а ширина – 45 метров. Конструктив ВПП имеет толщину 105 сантиметров, из них 40 приходится на "тяжелый бетон". Устройство бетона велось без стационарной опалубки на проектную ширину 8 метров за один проход.

Какие возможности открывает новая ВПП?

Отмечают, что несущая способность новой полосы позволит аэропорту принимать практически в два раза больше самолетов. Она откроет небо для лоукостеров и самолетов категории D. Так, туристы получат возможность путешествовать в любом направлении.

Международный аэропорт "Одесса" получил новую взлетно-посадочную полосу: смотрите видео

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Добавим, сейчас проводят испытания светосигнального, радионавигационного и метеорологического оборудования. Кроме того, продолжается сертификация и получение разрешений на эксплуатацию взлетно-посадочной полосы.